Задержание Протасевича: скандальный Кива похвалил Лукашенко за "блестящую операцию"

Действия белорусских властей по посадке самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска и задержанию журналиста Романа Протасевича прокомментировал Илья Кива. Он похвалил спецслужбы Беларуси за "блестящую операцию".

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" в сети выразил свое восхищение шагами режима Александра Лукашенко.

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Реакция Кивы на задержание белорусского журналиста

Поздравляю белорусские спецслужбы с проведением блестящей операции по нейтрализации противника, несущей угрозу национальной безопасности,

– написал Кива.

Также нардеп от пророссийской партии пообещал, что когда политсила, которую он представляет, "придет к власти", то обязательно будет использовать опыт Беларуси.

Задержание Протасевича: коротко

В аэропорту "Минск" 23 мая приземлился самолет компании Ryanair, выполнявший рейс "Афины – Вильнюс". На его борту якобы была взрывчатка. Самолет внезапно подал сигнал бедствия и после этого изменил курс.

В Минске самолет проверили, однако взрывчатки не нашли. В то же время пассажиров отправили на повторный осмотр. Среди них был журналист и основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, который до этого инцидента сообщил, что в Афинах за ним следили.

В Минобороны Беларуси заявили, что экипаж самолета сам попросил о посадке в Минске. Его полет сопровождал истребитель. Однако Ryanair утверждает, что Беларусь уведомила экипаж о потенциальной угрозе на борту.

После 8 часов в Минске самолет все-таки вылетел в Вильнюс. Но оппозиция утверждает, что на его борту уже не было 6 пассажиров. В частности, Романа Протасевича и его девушки, которых задержали.

Мировое сообщество уже отреагировало на дерзкое задержание самолета и пассажиров и требует освободить задержанных.