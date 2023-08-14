Демонстративный акт: что хотела показать Россия провокацией с судном в Черном море

Россия 13 августа якобы остановила и осмотрела судно под флагом Палау в нейтральных водах Черного моря. Такими действиями страна-агрессор хотела продемонстрировать всю "серьезность" решения о выходе из зерновой сделки.

Российский правозащитник Марк Фейгин сказал 24 Каналу, что провокация Кремля в Черном море является очередным нарушением международного права.

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"Я думаю, это был демонстративный акт. Мол, их решение серьезное", – отметил Фейгин.

Заметный факт "инцидента" состоит в том, что якобы задержанный корабль был как раз под флагом Палау, а не турецкий или израильский. Вряд ли россияне отважились на провокацию против таких судов.

Какая может быть реакция на "инцидент"

Расследователи InformNapalm опровергли заявление российского минобороны об "успешном осмотре судна". На самом деле, корабль "Сукра Окан" не подчинился требованиям оккупантов застопорить ход, а просто временно изменил курс в направлении берега территориальных вод Турции.

Любой дипломатический ответ на провокацию России не имеет смысла, ведь страна-агрессор не находится внутри системы международного права.

"Но, возможно, какое-нибудь российское судно осмотрят где-то в районе турецких вод", – предположил Фейгин.

Как известно, Россия заявила, что будет рассматривать как военные все суда, которые будут следовать по Черному морю в украинские порты. Украина ответила зеркальным заявлением насчет кораблей, которые будут направляться в российские порты.

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