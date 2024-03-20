Уже почти полгода, как Конгресс тянет с принятием пакета военной помощи Украине. В Минобороны США говорят, что понимают, какими фатальными последствиями могут обернуться эти колебания.

Представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер признал, что задержка помощи Киеву увеличивает риск оккупации россиянами новых территорий.

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Каждый день угроза растет

По словам Райдера, в США вполне осознают ту сложнейшую ситуацию, в которой оказалась наша страна на поле боя. Там понимают насущность потребностей Украины в боеприпасах и другом вооружении.

Генерал-майор подчеркнул, что каждый новый день промедления увеличивает риск новых российских наступлений. Оккупанты уже смогли достичь определенных успехов на фронте. Между тем украинцы, по мнению Райдера, проявили себя невероятно мужественными и инновационными бойцами. Несмотря на вражеские штурмы, они продолжают держать оборону на большей части передовой линии.

В Пентагоне обещают сотрудничать с Конгрессом. А также добиться той поддержки, которая не позволит России захватить больше территории.

Также Райдер выразил надежду, что Украина в будущем сможет вернуть все свои оккупированные земли.

Генерал остается оптимистом относительно принятия пакета помощи Киеву на 61 миллиард долларов. Он уверен, что Конгресс таки придет к согласию и поддержит его.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин тоже оценил вероятность прорыва россиян. Он отметил, что войскам страны – агрессорки удается частично достигать небольших военных побед. В то же время для захвата небольшого клочка земли Россия использует огромные ресурсы.

Кроме того, Остин добавил, что Главком Сырский заверил его в способности украинских военных и в дальнейшем держать оборону.

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