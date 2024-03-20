Мы осознаем ужасность ситуации, – в Пентагоне высказались о задержке помощи Украине
Источник:"Радио Свобода"
Уже почти полгода, как Конгресс тянет с принятием пакета военной помощи Украине. В Минобороны США говорят, что понимают, какими фатальными последствиями могут обернуться эти колебания.
Представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер признал, что задержка помощи Киеву увеличивает риск оккупации россиянами новых территорий.
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Каждый день угроза растет
По словам Райдера, в США вполне осознают ту сложнейшую ситуацию, в которой оказалась наша страна на поле боя. Там понимают насущность потребностей Украины в боеприпасах и другом вооружении.
Генерал-майор подчеркнул, что каждый новый день промедления увеличивает риск новых российских наступлений. Оккупанты уже смогли достичь определенных успехов на фронте. Между тем украинцы, по мнению Райдера, проявили себя невероятно мужественными и инновационными бойцами. Несмотря на вражеские штурмы, они продолжают держать оборону на большей части передовой линии.
В Пентагоне обещают сотрудничать с Конгрессом. А также добиться той поддержки, которая не позволит России захватить больше территории.
Также Райдер выразил надежду, что Украина в будущем сможет вернуть все свои оккупированные земли.
Генерал остается оптимистом относительно принятия пакета помощи Киеву на 61 миллиард долларов. Он уверен, что Конгресс таки придет к согласию и поддержит его.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин тоже оценил вероятность прорыва россиян. Он отметил, что войскам страны – агрессорки удается частично достигать небольших военных побед. В то же время для захвата небольшого клочка земли Россия использует огромные ресурсы.
Кроме того, Остин добавил, что Главком Сырский заверил его в способности украинских военных и в дальнейшем держать оборону.
Пакет помощи Украине: что известно
- Еще осенью 2023 года президент США Джо Байден внес законопроект о военной помощи союзникам. Он предусматривал выделение средств Украине в размере 61 миллиарда долларов.
- Впрочем, вплоть до февраля 2024 года ни Сенат, ни Палата представителей не голосовали за этот пакет. В Палате представителей, где большинство представлено республиканцами, выступали за уменьшение помощи Киеву. В Сенате тем временем не могли решить спор из-за границы.
- Впоследствии в феврале Сенат таки одобрил законопроект. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается ставить его на голосование.
- В Белом доме неоднократно подчеркивали, чем грозят эти проволочки. В частности, там говорили, что Украина потеряла Авдеевку именно из-за нехватки боеприпасов. У Байдена отмечали, что судьбу Авдеевки могут испытать другие украинские города, если Джонсон и в дальнейшем будет блокировать помощь Киеву.