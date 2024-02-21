Мы формируем новую линию обороны: что даст оккупантам захват Авдеевки

Вооруженные Силы Украины вынуждены были оставить позиции в Авдеевке, чтобы избежать полного окружения и сохранить жизни наших бойцов. Захват небольшого города в Донецкой области, ценой почти 50 тысяч потерь личного состава, облегчит задачу врагу.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Сергей Грабский. Он назвал преимущества, которые получили россияне после оккупации Авдеевки.

Читайте также Байден признал вину США за выход из Авдеевки: повлияет ли это на решение о 60 миллиардах

Ключевые угрозы для Украины

После выхода украинских военных из Авдеевки отсутствует прямая угроза для оккупированного Донецка, который остается важным политическим, экономическим, военным и транспортным центром для врага.

Еще с 2015 года мы постоянно говорили о важном элементе обороны Авдеевки – Ясиноватской развязке. На сегодня Силы обороны не могут контролировать этот отрезок, соответственно противник может использовать его на полную мощность,

– отметил военный эксперт.

Ясиноватская развязка позволяет оккупантам мыслить категориями будущих операций по созданию соответствующей группировки войск, которая потенциально может угрожать Константиновке или Покровску, в зависимости от того, какое направление выберет противник.

Однако даже и это необязательно,

– подчеркнул Грабский.

Учитывая нынешнюю ситуацию, россияне могут осуществлять широкий манёвр логистикой, используя транспортный узел в Донецкой области, для переброски войск с севера на юг и с востока на запад.

Выход из Авдеевки усложняет операции наших войск. Теперь мы формируем новую линию обороны, совершенствуем позиции. Противник получил определенные преимущества с точки зрения того, где наносить удар,

– сказал военный эксперт.

К сожалению, ВСУ не могут противопоставить соответствующее количество войск противнику, который сейчас наступает. Поэтому наши войска находятся в напряженной ситуации, ведь Силам обороны надо предусмотреть не только необходимость сдерживания атак противника, но и в случае необходимости немедленную переброску дополнительных сил и средств на другие участки фронта, где ситуация может стать угрожающей в результате развертывания масштабных наступательных операций.

Выход из Авдеевки: в чем причина