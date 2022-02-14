Захватили гособъект на Прикарпатье: СБУ обезвредила преступную группировку

Служба безопасности Украины во время масштабной спецоперации на Ивано-Франковщине нейтрализовала криминальную группировку. Ее участники терроризировали жителей региона.

По данным правоохранителей, злоумышленники захватили один из государственных хозяйственных объектов на территории региона. Они использовали его административные помещения как штаб для координации своей деятельности.

К теме Собирался взорвать многоэтажку: пророссийского боевика приговорили к 10 годам

Как действовали злоумышленники

Лидеры преступной группировки пытались распространить свое влияние, поэтому запугивали людей и "выбивали" из них деньги. В случае отказа они применяли насилие и угрожали потерпевшим физической расправой.

По данным СБУ, в состав группировки входили более 20 человек. В частности, злоумышленники, которых ранее привлекали к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.

Служба безопасности Украины обезвредила преступную группировку / Фото пресс-службы СБУ

Во время проведения более 50 обысков по местам их пребывания, правоохранители обнаружили: реактивные противотанковые гранатометы, стрелковое оружие с оптическими прицелами и глушителями, а также патроны различного калибра.

Стоит прочитать СБУ ликвидировала схрон пророссийских боевиков

Сейчас организаторам и активным участникам группировки правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступлений. По делу продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Кроме того, правоохранители выясняют источники поступления оружия и боеприпасов.

Деятельность СБУ: другие новости