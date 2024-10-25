"Ищет нового господина": что кроется за противоречащими Путину заявлениями Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз выдал контроверсионное заявление, сказав, что де-юре Крым является украинским. За такими заявлениями кроется много сигналов как Западу, так и еще одной стране, которой Лукашенко считает своим "господином".

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что Лукашенко подыгрывает Китаю. Самопровозглашенный президент Беларуси изображает из себя крутого политического игрока, поэтому и пытается быть "удобным" для многих сторон.

Смотрите также Лукашенко планирует посетить оккупированный Крым: президент Беларуси заявил о сотрудничестве с оккупантами

Что кроется за заявлениями Лукашенко

По словам политолога, Лукашенко постоянно делает подобные заявления. Для примера, пригрозил россиянам войной, если те захотят присоединить Беларусь к России. Заявление по Крыму – это просто продолжение всех предыдущих заявлений, которое Лукашенко сделал публично.

С одной стороны он признал реальность и понимает, что от России ему ничего "не прилетит", ведь по международным документам это так и есть. С другой стороны – Лукашенко таким образом передает сигнал западным странам, что он "не полностью на стороне Путина и не полностью вовлечен в войну против Украины",

– пояснил Рейтерович.

Стоит отметить, что Беларусь тоже ответственна за войну против Украины, ведь вторжение в нашу страну было с ее территории. После окончания войны она, так как и Россия, должна нести наказание.

Заметьте! Лукашенко же заявил, что Россия не нападала на Украину с территории Беларуси. По его словам, перед началом полномасштабного вторжения Россия проводила военные учения в Беларуси, а когда начала отводить их, войска шли "вдоль украинской границы". Он не исключает, что "часть войск" могли "спровоцировать" и они таки повернули на Киев.

Подобные заявления являются игрой в обе стороны. самопровозглашенный президент пытается делать вид того лица, с которым можно о чем-то договариваться. Однако ему это удается не слишком хорошо.

Кроме того, политолог рассказал, что такие заявления обусловлены тем, что скоро в Беларуси будут так называемые выборы президента. Понятно, что справедливых выборов в стране не будет, однако Лукашенко нужно сформировать определенный образ для внутреннего пользователя.

Образ этот называется "или я, или война". В подтверждение того он забрасывает информацию, которая неоднозначна с точки зрения России. Для всех остальных это понятная история,

– отметил Рейтерович.

Более того, Лукашенко поставил под сомнение попытки Владимира Путина привлечь войска Северной Кореи в войну против Украины. Этим он подыграл Китаю, который выступил против интернационализации, расширения войны и эскалации.

Лукашенко пытается быть "слугой многих господ" и выглядеть для всех хорошо. Хотя этот образ давно уже никого не вводит в заблуждение, он продолжает упорно ему следовать, потому что считает, что таким образом занимается "крутой геополитикой",

– отметил политолог.

Рейтерович добавил, что то, как окончание войны повлияет на Беларусь будет зависеть от ее результатов. Окончание войны для Лукашенко будет настоящим вызовом.

С одной стороны, он хочет, чтобы война как можно скорее завершилась, ведь у него есть опасения, что Россия снова использует его. Страна-агрессор может снова использовать территорию его страны или давить на него, чтобы он привлек свою армию.

С другой стороны – окончание войны может переориентировать взгляды российских властей на Беларусь с точки зрения поиска каких-то "новых побед". Такой победой может быть создание союзного государства, когда Беларусь просто будет поглощена Россией.

Лукашенко надеется. что когда война закончится, Россия будет не в состоянии направить качество свои экспансионистские попытки направить на Беларусь. Поэтому Лукашенко ищет нового "господина", который, безусловно, является Китай,

– подытожил политолог.