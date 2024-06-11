Трампу не удастся обойти тему Украины: какие сигналы посылает его команда

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Украина может стать "лучшим бизнес-партнером". Мол, она имеет запасов критически важных минералов на 10 – 12 триллионов долларов. По его мнению, это "надо использовать для Украины и Запада, а не отдавать Путину и Китаю".

Это 24 Каналу прокомментировал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что у этого сенатора интересная репутация. Он добавил, что республиканцы ранее заявляли, что считают его "специфическим человеком, который уходит из политики".

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Каково значение Линдси Грэма

"Этот сенатор сейчас уже в политике не будет, и он ни на что не влияет". Но полгода назад Грэм начал выступать уже как едва ли не доверенное лицо кандидата в президенты Трампа. Я вижу его так", – сказал Рыбачук.

Сейчас уже говорят о том, что Грэм таки хочет остаться в политике. Он может принадлежать к близкому кругу доверенных лиц бывшего президента США. Поэтому, считает председатель аналитически-адвокационной организации, так можно было услышать голос кандидата в президенты Дональда Трампа.

Его риторика за последние полгода тоже принципиально изменилась. Сейчас он уже не имеет антиукраинской позиции – разговоры о том, "как закончить войну в Украине за один день" уже завершились. Трамп пытается выступать более логичным и рациональным сторонником победы Украины.

Хотя мне, как украинцу, этот аргумент о ресурсах – это очень странная вещь. Для нас важно, чтобы Трамп и его команда шла на выборы с очень четкой программой – не просто общей поддержки Украины,

– подчеркнул Олег Рыбачук.

Дебаты Байдена и Трампа

Обойти тему Украины невозможно. Трамп и его доверенные лица как Линдси Грэм озвучивают формулы эффективной помощи украинскому государству. Тем временем КНР следит за тем, что происходит.

Китай очевидно остается для американской внешней политики одним из основных факторов опасности. В то же время американские избиратели больше ориентируются на внутреннюю политику.

Некоторое время риторика республиканцев и Дональда Трампа была о том, что есть много проблем, в частности, с границей с Мексикой. Мол, "где там Украина и почему ей должны выделять деньги". Однако, заявления изменились.

Надеюсь, что команда Трампа прекрасно осознает, что таким "пустомелям" нельзя выходить на президентские дебаты. Нужно иметь очень четкую стратегию победы. В резолюции Конгресса она прямо требует, чтобы администрация Байдена показала стратегию победы,

– добавил Рыбачук.

Недавно спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что США не должны заниматься "микроменеджментом военных усилий Украины". Зато украинскому государству нужно предоставить оружие, чтобы защитить себя и дать отпор россиянам. В то же время Джонсон не поддерживает позицию Джо Байдена, который стремится оставить определенные ограничения на использование американского вооружения.

"Мы не можем не приветствовать такие изменения в подходах. Очень важно, чтобы как раз дискуссия была именно о том, как эффективно помочь Украине для достижения победы над путинской Россией", – отметил председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий".

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