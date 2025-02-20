Нас ждут неожиданные изменения: главное из интервью с Подоляком о Трампе и окончании войны

После прихода к власти Дональд Трамп сразу расставил приоритеты работы его администрации, и удивили они иногда не только Украину. Действия американского президента могут серьезно повлиять на весь мир и особенно – на Европу.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью 24 Канала объяснил, как может измениться мир уже в ближайшее время, и какую роль в этом играет Украина. Об этом и не только – читайте в материале далее.

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Мир может серьезно измениться из-за Трампа и роль Украины в этом не последняя

Президент Франции Эммануэль Макрон после экстренной встречи с лидерами ЕС сообщил, что готов взять на себя ответственность за обеспечение мира в Украине и Европе. Он также напомнил о четкой позиции партнеров, которые стремятся к прочному и долговременному миру в Украине.

Все это прозвучало на фоне скандальных заявлений Дональда Трампа и его команды, которые были адресованы как Украине, так и Европе.

Все же я хочу акцентировать, что Трамп вряд ли хочет, чтобы США перестали воспринимать как глобального лидера и гаранта договоренностей. Пока выглядит, будто он готов для чего-то уйти в изоляцию и сотрудничать с негативистскими режимами, которые дают низкую доходность для США. Но я не вижу в этом никакого прагматизма, это просто информационная эйфория, которая продлится еще какое-то время,

– пояснил Михаил Подоляк.

По мнению советника председателя ОП, через некоторое время администрация Трампа вернется к реальности и прагматизму, и тогда все станет на свои места. Впрочем, справедливо заметить, что Европу действительно подталкивают к самостоятельности и субъектности.

"Мы можем получать неожиданную конфигурацию, где Украина будет играть лидерскую функцию, потому что четко артикулирует политическую и безопасностную позицию. Украина фиксирует, что только через объединенные внутренние альянсы можно достичь успехов, а инвестиции в современные милитарные технологии крайне необходимы, ведь нельзя зависеть от кого-то в этом вопросе (...) В конце концов, мы можем получить абсолютно субъектную Европу", – отметил Подоляк.

Более того, только у Украины есть настолько большая и мощная армия среди европейских стран, то есть на базе этой армии Европа может создать новую архитектуру безопасности.

Как остановить огонь в 2025 году

Глава ГУР МО Кирилл Буданов допустил, что уже в 2025 году возможно прекращение огня между Россией и Украиной. По его словам, ситуация очень парадоксальная, ведь Украина и Россия имеют противоположные позиции, впрочем, обе страны стремятся к остановке боевых действий.

Михаил Подоляк уточнил, что есть два инструмента давления на страну-агрессора: нефтяное эмбарго и существенное наращивание ударов по территории России.

Экономическое давление через нефтяное эмбарго – это самый простой и быстрый путь, потому что другие санкции являются довольно постепенными. Эмбарго на нефть – окончательно обнулит доход России для финансирования милитаристских и мобилизационных программ. Милитарный инструмент – это существенное наращивание ракетных и дроновых ударов по территории России,

– пояснил Подоляк.

Кроме того, должно быть большое количество беспилотников, которые использует Украина в рамках замещения тактической авиации по линии фронта. Именно эти инструменты являются эффективными, и очень пугают Россию. Например, уничтожение нефтеперерабатывающей отрасли на территории европейской части России существенно подрывает логистические возможности оккупантов дальше насыщать ресурсом линию фронта.

"Нам нужно не просто прекращение огня на условиях России. Нам нужно прекращение огня на относительно справедливых условиях для того, чтобы дальше можно было повышать свои требования с точки зрения финализации войны", – добавил Подоляк.

Почему заявления Трампа о "пропавших деньгах" не соответствуют действительности

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выделили примерно 350 миллиардов долларов помощи для Украины, однако Владимир Зеленский якобы не знает, "куда делась половина этих денег". Более того, Трамп сказал, что Европа потратила на поддержку Украины значительно меньше. Впрочем, слова Трампа несколько отличаются от реальности.

Можно говорить все что угодно, но есть цифры и количество оружия. Если сделать детальный анализ, сколько оружия и на какую сумму нам передали Европа и США, мы будем, мягко говоря, шокированы, ведь все, что говорят США – не соответствует действительности,

– подчеркнул Подоляк.

В частности, президент Украины сообщил, что война обошлась США и Европе в около 200 миллиардов долларов. Так, США предоставили около 67 миллиардов долларов в виде оружия. Кроме того, 31,5 миллиарда – это финансовая помощь в бюджет.

"Есть соответствующие фиксированные отчеты на сайтах институтов Соединенных Штатов: Минфин, Конгресс, Сенат – сколько было выделено, по каким программам и тому подобное. Финансово в Украину зашла одна треть общей суммы, остальные – через госзаказ пошли на военное производство США. То есть не говорится о 350 или даже 200 миллиардах", – отметил чиновник.

Более того, мониторинговые миссии Пентагона и Минфина работают в Украине постоянно с начала полномасштабного вторжения. То есть Минфин отслеживает как используют средства, а Пентагон – где расположено большое оружие вроде HIMARS, ABRAMS и тому подобное. Поэтому эта информация для Дональда Трампа является абсолютно доступной.

"Публично говорить о том, чего не существует, немного странно даже с точки зрения репутации", – добавил Подоляк.

Стоит добавить, что еще в начале февраля Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила от США более 75 миллиардов долларов военной помощи оружием, а не 177 миллиардов, как на тот момент заявляли некоторые политики. Кроме военной помощи, Украина получает поддержку в других сферах, в частности в энергетике и медицине, но эти программы пока приостановлены.