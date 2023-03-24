Кремль считает его безумным, – Пионтковский назвал большую мечту Медведева

Ядерные угрозы, звучащие из уст заместителя российского Совбеза Дмитрия Медведева, уже не пугают никого на Западе. Сам Медведев надеется таким образом поддерживать свой авторитет.

Об этом в эфире 24 Канала заявил российский политолог и публицист из США Андрей Пионтковский. Он добавил, что Медведев все еще грезит надеждами снова стать президентом России.

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В Кремле считают ядерный шантаж полезным

Пионтковский обратил внимание на то, как кремлевские журналисты освещали визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. В частности, Андрей Колесников из газеты "Коммерсант" в своем репортаже язвительно вспоминает Медведева.

"Написал что Медведев, зайдя в зал, обошел всю китайскую делегацию и со всеми поздоровался. Китайцы были ошеломлены. После этого он подошел к российской делегации и также со всеми покровительственно поздоровался. В Кремле его воспринимают как сумасшедшего", – констатировал Пионтковский.

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При этом, по его словам, в Кремле считают ядерный шантаж полезным. Недавно они зацепились за тему снарядов с обедненным ураном, а впоследствии достали подзабытого замминистра иностранных дел Рябкова, который угрожал ядерным апокалипсисом.

Хочет снова стать президентом

Андрей Пионтковский рассказал, что Медведев не оставляет надежду когда-нибудь снова стать президентом и всячески пытается поддерживать свой образ. Именно он сидит по правую руку от Путина, а не Мишустин, являющейся главой российского правительства. Чтобы удержаться в роли второго человека в Кремле, он делает такие безумные заявления, но они уже не действуют на страны Запада.

"Накануне вторжения состояние стран Запада было таким, что они подверглись бы этому ядерному шантажу. Если бы Путину удалось реализовать свои планы и выйти на границы Польши за 5 дней, то он стал бы угрожать странам НАТО ядерным оружием, мол, отдайте страны Балтии и Польшу и отступите. По всей вероятности, они бы пошли на этот шаг", – подчеркнул политолог.

Он добавил, что Украина с помощью Запада сорвала эти планы и теперь фантазии Путина ограничиваются частицами Херсонской и Запорожской областей.

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