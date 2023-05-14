Реакции Кремля пока не видно: Гудков предположил, будет ли что-то делать Путин против Пригожина

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин фактически взбунтовался против диктатора Владимира Путина. Кремль пока никак на это не реагирует.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, Пригожин сейчас буквально борется за свою жизнь. Потому и постоянно распространяет различные одиозные заявления.

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Он отдает себе отчет, что сейчас в России хотят уничтожить его террористическую группировку. А уже после этого могут взяться и за самого Пригожина. Впрочем, у него есть и свои "карты в рукаве".

Он защищает себя. Отсюда и идет этот напор эмоций и решительности. При этом он очень хорошо умеет говорить. На понятном и очень ярком языке, который очень хорошо доходит до простых людей. Российские генералы так говорить не могут,

– рассказал Гудков.

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Как в Кремле реагируют на заявления Пригожина

Как считает Гудков, Путин не учел, что его креатура может вот так взбунтоваться. Недавно Пригожин буквально наехал на диктатора со словами "дедушка-м*дак". Однако самое интересное, что никакой публичной реакции на выходки владельца ЧВК "Вагнера" нет.

У Кремля нет реакции. Они находятся в таком состоянии, что не знают, как здесь поступать. Они и убить его не могут, и судить не могут. Там могут только организовать такие условия, при которых Пригожин погибнет на войне. Это для них будет лучшим вариантом,

– предположил Гудков.

В таком случае они начнут рассказывать, что Пригожин погиб как герой и дадут ему определенные награды посмертно. А тогда просто забудут этого террориста.

Заявления Пригожина: кратко