Пригожину не поздоровится: смогут ли вагнеровцы покинуть Бахмут юридически и фактически

Главный вагнеровец Евгений Пригожин постоянно делает скандальные заявления по поводу того, получил ли он снаряды от минобороны России и будет ли выводить свою ЧВК "Вагнера" из Бахмута.

Военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отметил, что не стоит высказывания Пригожина воспринимать слишком серьезно и постоянно обсуждать их в медийном пространстве. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Пригожина предупредят

По его мнению, юридически частная военная компания может уйти из Бахмута. Ведь это компания, которую наняли для выполнения определенных функций. Как, например, охранную фирму нанимают для охраны, так военную – вести боевые действия. Ее может нанять как частное лицо, так и государственная структура.

Если ЧВК "Вагнера" разорвет договор, согласно которому должна выполнять свои функции, а там есть определенные признаки того, что они имеют право это сделать, то не будет никакой ответственности, даже уголовной,

– заметил военный эксперт.

Юридически Пригожин может вывести свою компанию с линии фронта, а фактически, как считает собеседник, ему, скорее всего, не позволят это сделать.

"Пригожина просто предупредят, что ему за это не поздоровится", - предположил Гетьман.

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Хочет быть в центре внимания

Он заметил, если анализировать высказывания главаря вагнеровцев, то только за последние недели он многое наговорил.

Военный эксперт напомнил, что первоначально Пригожин заявил, что ему не хватает снарядов и ЧВК "Вагнера" уйдет из Бахмута до 10 мая. Потом выяснилось, что вагнеровцев якобы сменят кадыровцы. Позже ему дали снаряды и он останется. Но через день сказал, что боеприпасы не предоставили и вагнеровцы выходят из Бахмута.

Мне кажется, что у человека поток слов и он не контролирует то, что говорит. Он противоречит сам себе каждый день,

– уверен собеседник.

В то же время, Пригожин может вести таким образом свою политическую игру. По мнению Гетьмана, вероятно, он так понимает ИПСО и информационную войну, и пытается нас запутать.

Если же воспринимать серьезно слова Пригожина, то единственное объяснение его заявлений, что у него проблемы с психикой.

"Наверное, он все это говорит, потому что хочет быть в центре внимания и чтобы мы все обсуждали его бессмысленные заявления в медийном пространстве. Так может не будем обращать на него внимание – что-то там рассказывает городской сумасшедший, так пусть дальше рассказывает", – резюмировал Алексей. Гетман.

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