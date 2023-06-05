РДК боятся меньше, чем ВСУ: будет ли Пригожин защищать Белгород
Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров заявили, что готовы защищать Белгородскую область. По их словам, чтобы заступить на боевое дежурство и помешать "освобождению", нужен только приказ российского диктатора Владимира Путина.
Вполне вероятно, что шуты Путина все же решатся встать на защиту российских пограничных областей. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов.
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Будут ли оборонять Белгородщину
Кирилл Сазонов объяснил, что есть только одна причина, почему, вероятно, Пригожин и Кадыров могут рваться в бой за Белгородскую область.
Готовы, потому что всех российских повстанцев они все же боятся еще пока меньше, чем ВСУ,
– заметил он.
По его словам, ни Пригожин, ни Кадыров не имеют никакого желания возвращаться на украинский фронт и там хорошенько получать от украинских защитников.
"Белгород для них лайт вариант", – добавил он.
Впрочем, вероятность того, что Путин все же даст приказ своим шутам становиться в защиту Белгородщины, минимальна. Российскому диктатору в бункер доносят только хорошие новости и убеждают его в том, что ситуация контролируется.
Ситуация в Белгородщине: последние новости
- Впервые спецоперация в Белгородской области началась 22 мая. Тогда Российский добровольческий батальон и легион "Свобода России" "освободили" Козинку, Грайворон и Гору-Подол.
- 1 июня РДК и ЛСР заявили о намерении закрепиться в серой зоне Белгородщины. После этого стало известно о начале "второй волны" рейда.
- Уже 4 июня появилась информация, что партизаны вошли в пригород Шебекино. Об этом стало известно от них самих и с видео из дрона.
- Американский Институт изучения войны сообщил, что верхушка Кремля до сих пор не приняла меры и не определилась, что делать дальше. Такие действия могут положительно повлиять на ход событий на фронте в Украине из-за вероятной переброски сил и средств врага в приграничные области России.