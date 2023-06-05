РДК боятся меньше, чем ВСУ: будет ли Пригожин защищать Белгород

Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров заявили, что готовы защищать Белгородскую область. По их словам, чтобы заступить на боевое дежурство и помешать "освобождению", нужен только приказ российского диктатора Владимира Путина.

Вполне вероятно, что шуты Путина все же решатся встать на защиту российских пограничных областей. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов.

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Будут ли оборонять Белгородщину

Кирилл Сазонов объяснил, что есть только одна причина, почему, вероятно, Пригожин и Кадыров могут рваться в бой за Белгородскую область.

Готовы, потому что всех российских повстанцев они все же боятся еще пока меньше, чем ВСУ,

– заметил он.

По его словам, ни Пригожин, ни Кадыров не имеют никакого желания возвращаться на украинский фронт и там хорошенько получать от украинских защитников.

"Белгород для них лайт вариант", – добавил он.

Впрочем, вероятность того, что Путин все же даст приказ своим шутам становиться в защиту Белгородщины, минимальна. Российскому диктатору в бункер доносят только хорошие новости и убеждают его в том, что ситуация контролируется.

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