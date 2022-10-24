Шойгу поговорил с министрами обороны разных стран: политолог объяснил, что это значит
Российский министр обороны Сергей Шойгу пообщался со своими "коллегами" из других стран, рассказывая об украинской "грязной бомбе". Оккупанты надеются через новую попытку шантажа получить какие-то дивиденды.
В Кремле наконец поняли, что окончательно проиграли в войне, поэтому используют новые формы ядерных угроз. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Латентный шантаж
Эксперт считает, что своими заявлениями о "грязной бомбе" Россия пытается из-за такой риторики получить "комплексно все и сразу".
Мы понимаем, что российское командование наконец-то дошло до того уровня, когда оно понимает, что войну окончательно проиграет – в ближайшее время Россия будет терять еще больше захваченных территорий. Поэтому они пытаются демонстрировать как-то этот шантаж, особенно международным партнерам,
– объяснил обозреватель.
По его словам, Шойгу шантажировал международных партнеров Украины и предупреждал их о "грязной бомбе" для того, чтобы Россия имела возможность использовать такое оружие, обвинив в этом Украину .
"Шойгу предупреждает таким образом и это является формой латентного шантажа . Это фактически даже хуже, чем что использовал СССР. Оно не имеет какого-то креатива вообще, потому что если, например, они используют "грязную бомбу" в Украине , то это будет не только проблема здесь", – добавил Коваленко.
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Как реагируют в НАТО
Политолог отметил, что если Россия все-таки решится на использование "грязной бомбы", это будет не просто экологической катастрофой с большим количеством погибших, но и может повлечь за собой уничтожение самой России и российских властей .
"Это фактор применения 5-й статьи коллективной безопасности НАТО . Потому что "грязная бомба" - это так же как и взрыв на ЧАЭС или на ЗАЭС - это фактически еще и влияние на страны НАТО, что будет агрессией . Шойгу, пожалуй, этого не Именно поэтому в Минобороны его называют "оленеводом", - подчеркнул обозреватель.
По его мнению, Вашингтон в этой ситуации также проводит "серьезную демонстрацию" сил .
США продемонстрировали локацию атомной подводной лодки "Огайо", которая также имеет межконтинентальные баллистические ракеты на вооружении. Также в Европу отправили наиболее элитные и боеспособные подразделения воздушно-десантных войск. То есть США делают очень прямолинейный намек России на то, что не только Кремль может угрожать ядерным оружием,
– резюмировал обозреватель.
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Шойгу пугает мир "грязной бомбой" в Украине: что известно
- 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу позвонил по телефону в Минобороны Франции, Турции и Британии и заявил, что Украина якобы хочет применить "грязную бомбу".
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что если Россия звонит по телефону и рассказывает, что якобы Украина что-то подобное готовит, то это означает, что Россия уже все это и подготовила самостоятельно.
- После этого министр обороны Украины Алексей Резников пригласил в Украину мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ и сказал, что для них открыты все ядерные объекты. При этом он подчеркнул, что украинская сторона требует соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума.
- Кроме того, эксперты считают , что заявления Кремля делались для запугивания западных партеров, помогающих Украине.
- В то же время Франция, Турция и Великобритания отреагировали на звонок Шойгу и скептически отнеслись к новым кремлевским "пугакам" .