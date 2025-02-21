Может сыграть нам на пользу: что кроется за заявлениями Трампа о Зеленском и Украине

Советник президента США по вопросам безопасности Майк Волц заявил, что из Киева звучали неприемлемые высказывания с оскорблениями в сторону Дональда Трампа. Возможно, команда американского лидера рассказала ему, что якобы Владимир Зеленский сказал о нем "что-то не то".

В частности, заявления Трампа относительно Зеленского начались после Мюнхенской конференции. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович.

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Все может измениться

Как отметил Игорь Рейтерович, в западных СМИ была статья о том, что команда Трампа наблюдала за тем, как идут заявления со стороны Украины. В частности, заявления президента США о "диктаторе Зеленском" и так далее прозвучали после Мюнхенской конференции.

Я не исключаю, что с нее вернулся тот же вице-президент, который за гольфом или еще чем-то рассказал Трампу, что о нем говорили "как-то не так". Говорят, что американского лидера очень возмутила фраза президента Украины о том, что он будто дезинформирован, что у него искаженная информация о российско-украинской войне. Он на это очень сильно обиделся,

– предположил он.

По словам политолога, возникает много вопросов к Трампу. В частности, относительно его заявлений об американской помощи Украине. Кроме того, президент США не получил быстрого результата по завершению войны, поэтому решил давить на наше государство. Однако ситуация может измениться в кардинально противоположную сторону. Возможно, вскоре Украину будут ждать приятные новости.

"Этот фактор субъективности, эмоциональности может развернуться в совершенно другую сторону, может быть использован и в нашу пользу. Думаю, возможно, на следующей неделе нас будут ждать более приятные новости. Особенно, если миссия Эммануэля Макрона и Кира Стармера удастся, и они нормально пообщаются с Трампом", – добавил Рейтерович.