"Писающий мальчик" на международное право, – Подоляк потролил Путина, назвав его мемом
Нельзя верить ни одному заявлению или обещанию российского диктатора Владимира Путина. Проблема современного мира состоит в том, что слова бункерного деда до сих пор серьезно воспринимают.
Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что все, что говорит Путин, – это мэм.
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Проблема современного мира
Михаил Подоляк отметил, что Путин еще не выполнил ни одно свое обещание. Поэтому непонятно, почему до сих пор на Западе могут серьезно воспринимать заявления кремлевского диктатора.
В Брюсселе есть известный памятник писающему мальчику. Вот и есть Путин: мальчик, писающий на международное право. Все, что говорит Путин, – это мэм. Когда он что-то обещает – это тоже мэм. Он не будет ничего выполнять, потому что он никогда ничего не выполняет. Проблема современного мира – когда считают, что когда поговорил с Путиным, то это будет отлито в золотые слова,
– заметил он.
Подоляк о заявлениях Путина: смотрите видео
Владимир Путин: последние новости
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что повторение мятежа Евгения Пригожина, который не нуждался бы даже в вооруженном захвате Москвы, мог бы состояться уже в ближайшее время. Для этого Путину нужно было просто покинуть пределы своего бункера, дальше все бы случилось само собой. Новым "царем" России мог бы стать глава российского правительства Махаил Мишустин.
- Издание The Insider написало, что Пригожин был вторым человеком после Путина, за которую отдали бы голоса на президентских выборах. Все изменилось после попытки военного переворота. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного социологической группой Russian Field.
- В мае 2023 года Путин ожидательно набрал 30% поддержки, а Пригожин – всего два процента. В открытом опросе Пригожин победил всех федеральных политиков. Сразу после мятежа Пригожина социологи провели новый опрос. Москвичи резко отрицательно оценили не только владельца ЧВК, но и Путина и Шойгу. Действия Пригожина сначала поддерживали 29%, затем цифры упали до 20%.
- Владимир Путин не посетит саммит БРИКС в Южной Африке. Кремль решил отправить в ЮАР главу российского МИД Сергея Лаврова. Очевидно, бункерный дед отказался лично принять участие в саммите из-за ордера на его арест, который в марте 2023 года выдал МУС.