Инспекторы МАГАТЭ провели новую проверку: что сейчас происходит на Запорожской АЭС
МАГАТЭ провело 13 ротацию своей миссии на территории Запорожской АЭС. Появилось много интересных деталей по работе атомной электростанции.
Как рассказал корреспондент 24 Канала из Запорожья, эксперты таки совершают обходы в некоторые объекты ЗАЭС. Они посетили места, где хранят свежее топливо; проверили аварийные дизель-генераторы и распределительный пункт 750 кВ "Днепровская".
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Что происходит на ЗАЭС
Известно, что во время оккупации реактор №3 находился в ремонте. Была информация, что оккупанты пытались его запустить и ввести в состояние "горячего останова". Теперь они убеждают, что там проводят только гидравлические испытания.
Понятно, что россияне не всюду пускают представителей МАГАТЭ. Также там отметили, что персонала на станции стало очень мало.
В МАГАТЭ говорят, что на станции мало персонала осталось. Станция – огромный механизм, за работой которого было около 15 тысяч человек. А сейчас, по разным оценкам, от 1 – до 2 тысяч. Как присматривают там за оборудованием – большой вопрос,
– рассказал корреспондент из Запорожья.
В общем, Запорожскую АЭС можно сейчас сравнить как "чемодан без ручки". Оккупанты надеются, что когда-нибудь смогут подключить ее к своей энергосистеме. Также они используют ее для ядерного шантажа.
Запорожская АЭС: кратко
- Известно, что бывший гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов, назначенный на должность за неделю до оккупации, получил российское гражданство в 2014 году. Тогда он, по меньшей мере, трижды ездил в Крым.
- Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что ГУР трижды пыталось освободить Энергодар и ЗАЭС. Главной целью было создание плацдарма для дальнейшего освобождения города и Запорожской АЭС.
- Ранее командир взвода спецподразделения "Артан" рассказал о деталях операций в Энергодаре. Подробности читайте в материале 24 канала.