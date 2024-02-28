Более 4 тысяч правок: комитет ВР рассматривает законопроекта о мобилизации ко второму чтению

28 февраля на заседании Комитета началось рассмотрение законопроекта о мобилизации ко второму чтению. Комитет должен проработать более 4 тысяч правок, разделенных на 16 тематических блоков.

Задача Комитета является сверхсложной, поскольку нужно как можно быстрее подготовить законопроект для рассмотрения в Верховной Раде. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич.

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Как проходит рассмотрение законопроекта о мобилизации

На заседании Комитета по вопросам обороны началось рассмотрение законопроекта о мобилизации. Там должны проработать более 4 тысяч поправок, которые разделены на 16 тематических блоков.

Перед членами Комитета сверхсложная задача – в максимально короткие сроки представить законопроект с выводами на рассмотрение Верховной Рады,

– отметил Завитневич.

Он рассказал, что сегодня (28 февраля – 24 Канал) на заседании Комитета состоялся обстоятельный диалог с представителями МО Украины. Дискуссия была вокруг вопроса об электронном кабинете призывника, электронных повесток, мер мотивации и принуждение во время мобилизации.

Завитневич также добавил, что Комитет выверяет основные положения на предмет их эффективности и функционирования. Также на заседании прогнозировали последствия введения изменений.

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