Более 4 тысяч правок: комитет ВР рассматривает законопроекта о мобилизации ко второму чтению
Источник:Александр Завитневич
28 февраля на заседании Комитета началось рассмотрение законопроекта о мобилизации ко второму чтению. Комитет должен проработать более 4 тысяч правок, разделенных на 16 тематических блоков.
Задача Комитета является сверхсложной, поскольку нужно как можно быстрее подготовить законопроект для рассмотрения в Верховной Раде. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич.
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Как проходит рассмотрение законопроекта о мобилизации
На заседании Комитета по вопросам обороны началось рассмотрение законопроекта о мобилизации. Там должны проработать более 4 тысяч поправок, которые разделены на 16 тематических блоков.
Перед членами Комитета сверхсложная задача – в максимально короткие сроки представить законопроект с выводами на рассмотрение Верховной Рады,
– отметил Завитневич.
Он рассказал, что сегодня (28 февраля – 24 Канал) на заседании Комитета состоялся обстоятельный диалог с представителями МО Украины. Дискуссия была вокруг вопроса об электронном кабинете призывника, электронных повесток, мер мотивации и принуждение во время мобилизации.
Завитневич также добавил, что Комитет выверяет основные положения на предмет их эффективности и функционирования. Также на заседании прогнозировали последствия введения изменений.
Закон о мобилизации: последние новости
- 7 февраля Верховная Рада утвердила обновленную версию законопроекта о мобилизации во время первого чтения. Несколько дней назад завершился срок, когда депутаты могли подавать правки к документу, который будут рассматривать во втором чтении.
- Секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности и разведки Роман Костенко рассказал, что есть три варианта, когда начнется рассмотрение законопроекта о мобилизации. Это может произойти или в начале марта, или в середине этого месяца, или позже.
- Министр юстиции Денис Малюська высказал мнение, что Украина может использовать заключенных и правонарушителей для мобилизации. Это могут быть граждане, виновные в дорожно-транспортных происшествиях, или лица осужденные за коррупцию.