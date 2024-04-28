Новый закон о мобилизации: что теперь обязаны делать мужчины 18 – 60 лет

Президент подписал новый закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года. Министерство обороны Украины рассказало об изменениях, которые теперь ожидают граждан.

В соответствии с принятым законом, у мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет появляется ряд новых обязанностей.

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Обязанности граждан Украины

При мобилизации мужчины призывного возраста обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц.

К другим обязанностям также относятся:

уточнение учетных данных через центры предоставления административных услуг или электронный кабинет;

явка по вызову в ТЦК и СП для военного учета, медосмотра, определение назначения на особый период;

уведомление о причинах неприбытия в определенный срок;

обязательное прибытие на сборные пункты по вызову или повестке;

возможное привлечение к оборонным работам и выполнение мобилизационных задач;

предоставление имущества, зданий, транспорта Вооруженным силам, другим военным формированием, силам гражданской защиты с компенсацией стоимости государством;

Призывники и резервисты обязаны приписываться к воинским частям или формированиям для прохождения службы.

В Минобороны напоминают, что также действует запрет на отправку за пределы Украины или передачу транспортных средств, предназначенных для доукомплектования Вооруженных сил Украины.

Мобилизация в Украине: последние новости

Уже 4 мая в Украине отменят статус "ограниченно пригодный" для военнообязанных. Мужчинам придется повторно пройти ВЛК в течение 9 месяцев, по результатам которой они попадут в категорию "пригодный" или "непригодный".

Кабинет Министров принял решение, согласно которому украинские мужчины призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта или паспорта гражданина Украины вне страны.

Дмитрий Кулеба сообщил, что вопрос возвращения мужчин из-за границы будет справедливым относительно тех, кто остался в Украине. Однако защита прав и интересов граждан Украины за границей всегда была и остается приоритетом МИД.

В то же время в Минобороны объяснили, что сейчас в министерстве нет механизма для вручения повесток за границей. Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин объяснил, что с момента вступления в силу нового закона о мобилизации мужчинам призывного возраста, находящимся за границей, не обязательно возвращаться в Украину для обновления своих данных.

Повестки содержат информацию о целях вызова, место, день и время явки, разъяснение о последствиях неявки.