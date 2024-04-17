Выплаты за технику и сертификаты на авто: что новый закон о мобилизации обещает военным

Верховная Рада после месяцев обсуждений все-таки обновила мобилизационное законодательство. В частности, изменения касаются социальной защиты военных.

Инициативу подписал Президент Зеленским 16 апреля. Она предусматривает значительное усиление социальных гарантий для военнослужащих: от лечения и отпусков до финансовых вознаграждений, – рассказывает 24 Канал.

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От авто до миллионов: что обещают

Согласно новому закону, военные получат право на сертификаты для закупки авто на сумму 150 тысяч гривен и компенсации по кредитам. Также предусмотрено вознаграждение за уничтоженную военную технику от 12 до более 900 тысяч гривен.

законопроект имеет целью мотивировать военных, но важно, чтобы государство имело возможность выполнить взятые на себя обязательства.

Военнослужащие, которые нуждаются в длительном лечении, смогут рассчитывать на сохранение ежемесячных выплат. Также предусмотрено возмещение расходов для тех, кто находится в командировке.

Отпуск должен составлять не менее 15 календарных дней. Закон устанавливает предоставление его частями, но с учетом численности подразделения – одновременно не могут отпустить более 30% бойцов соответствующего подразделения. Это может стать проблемой из-за недоукомплектованности армии.

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Единовременное пособие в случае гибели военнослужащего установлено на уровне не менее 15 миллионов гривен, что является значительной социальной защитой.

Новый закон – вызов для Украины

Обновленный закон о мобилизации ставит перед Украиной вызов не только в плане социальной защиты военных, но и в вопросе реальности выполнения обещаний.

Важно, чтобы поддержка военных была не только на словах, но и в действиях, ведь невыполненные обещания могут подорвать доверие к власти и повлиять на моральный дух армии.

Вступает в силу инициатива 18 мая 2024 года. В течение ближайших месяцев Кабмин должен будет внести в парламент законопроекты, которые обеспечат ротацию, увольнение и реабилитацию военнослужащих во время военного положения.

критики инициативы указывают на необходимость сосредоточения внимания на усилении обороноспособности и изменении условий службы, а не только на социальных выплатах. В частности, речь идет об установлении четких сроков демобилизации. Скажем, после 36 месяцев службы.