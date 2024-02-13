Путин дал четкий сигнал, – Черник сказал, почему нужно принять закон о мобилизации
Украинская власть не смогла спланировать темпы набора, подготовки и пополнения войск в первый год войны – это заставило спешить с призывом. До 21 февраля нардепы будут подавать правки к законопроекту о мобилизации.
Военный эксперт Петр Черник объяснил 24 Каналу, почему нужно принять мобилизационный закон. По его словам, Владимир Путин в недавнем интервью сказал фундаментальную вещь: "Я не повторю ошибок Сталина".
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Почему важно одобрить закон
Черник отметил, что тот ужас в деоккупированных Буче, Бородянке, Изюме и других населенных пунктах создали не Сергей Шойгу, не Николай Патрушев, не Александр Бортников. Наших людей убивали обычные российские рядовые солдаты, это было их решение.
И если внимательно послушать интервью пропагандиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным, из уст диктатора можно четко услышать "Киев – это российская душа". То есть россияне не откажутся от захвата Украины – это фундамент их идентичности.
А самое главное – Путин сказал, что не повторит ошибок Иосифа Сталина, который не смог "перевоспитать" украинцев в Советском Союзе после самостоятельно созданного Голода в 1921 – 1923 годах.
Путин дал четкий сигнал: "Оккупируем и будем вас резать". Если так, то какой у нас выбор? Мы должны пройти этот сложный и болезненный путь рождения или совершенствования нужного мобилизационного закона. Без него никак. И мы его пройдем, как бы больно не было,
– сказал Петр Черник.
Мобилизация в Украине: главное
- Офицер ВСУ рассказал, что рано или поздно мобилизация коснется почти каждого украинского мужчины призывного возраста. А также отметил, что попадание в ряды Вооруженных Сил Украины не означает, что бойца немедленно бросят в зону ведения боевых действий.
- 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации. Его еще будут дорабатывать. Документы примут в конце февраля, а подпишут в марте. Процесс вступит в силу ближе к апрелю.
- Командир батальона ударных БПЛА 92 ОШБр отметил, что нужно жестко внедрять то, что не нарушает Конституцию Украины. Власти стоит ввести систему рекрутинга. Мобилизованный должен четко знать, что его ждет после мобилизации.