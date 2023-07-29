Закон – не указ: в УПЦ МП заявили, что дальше будут праздновать Рождество 7 января

Украинская православная церковь московского патриархата хочет праздновать Рождество 7 января, а не 25 декабря. Ее представители дали понять, что решение Владимира Зеленского на них не повлияло.

Отец Александр (Клименко) из УПЦ МП прокомментировал закон о переносе дат праздников, недавно принятый Владимиром Зеленским. Сначала журналисты обратились к подсанкционному митрополиту Антонию, которого считают вторым человеком УПЦ МП, но тот бросил трубку.

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Что в УПЦ МП думают о переносе даты Рождества

Отец Александр заявил, что украинская православная церковь московского патриархата не будет отмечать праздник 25 декабря. Она и дальше будет праздновать Рождество 7 января. По словам Клименко, несмотря на то, что эта дата теперь не будет государственным выходным, его церковь все равно будет отмечать праздник именно в этот день.

Он также сказал, что после утверждения президентом Украины 25 декабря государственным праздником для УПЦ ПМ "ничего не изменится". Кроме этого Клименко процитировал слова патриарха Филарета, ранее заявлявшего, что празднование Рождества 7 января "не является приближением к РПЦ".

Зеленский посетил разрушенный Россией храм

В ночь на 23 июля российские захватчики в очередной раз терроризировали Одессу. В этот раз они попали ракетами в исторический центр города.

В Одесской епархии впоследствии сообщили, что оккупанты попали прямо в центральный алтарь. Представители УПЦ МП заявили, что россияне частично разрушили здание собора и перекрытие трех нижних этажей, а также значительно повредили внутреннюю отделку и иконы.

Недавно украинский лидер был в Одессе. Там ему рассказали о текущем состоянии храма.

Зеленский записал обращение из Спасо-Преображенского собора, в который российские захватчики попали ракетой. Подробности – здесь.

Напомним, после того, как российские захватчики ударили по этому храму, викарий Одесской епархии УПЦ МП обратился к патриарху Кириллу. Архиепископ Арцизский Виктор осудил российскую агрессию и призвал главу РПЦ оставить в покое УПЦ.

После этого было обращение и к Онуфрию. Священнослужители УПЦ МП призвали его созвать собор и разорвать отношения с РПЦ, чтобы об этом знали и поместные церкви, и Москва.