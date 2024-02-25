Есть шаг в сторону справедливости, – Дикий оценил законопроект о мобилизации

В новом законопроекте о мобилизации есть плюсы, касающиеся демобилизации военных. Однако параллельно там не проработан другой важный нюанс, который касается тех, кто не хочет воевать.

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран войны с Россией Евгений Дикий, отметив, что законопроект о мобилизации имеет чрезвычайно важную норму о демобилизации военных. Защитники должны понимать, что они свое отвоюют и смогут вернуться домой. А их заменят другие люди.

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Несмотря на это, норма о 36 месяцах несколько несовершенна. Ведь она будет касаться как бойцов, которые на "нуле", так и военных, которые служат в дальнем тылу. По его мнению, было бы корректно, если бы ввели определенный коэффициент. Такие мысли якобы есть в Верховной Раде.

Вчера виделся с одним из депутатов из оборонного комитета. Там обсуждалась соответствующая правка о введении боевого коэффициента. Условно, что "на нуле" день считается за 2 или за 3. Если это действительно правда, то норма приобретает правильный вид. Это будет первый за все время шаг в сторону справедливости для тех, кто уже два года нас защищает,

– сказал Дикий.

Есть и недостаток в законопроекте

Как считает Дикий, стоило бы усилить ответственность за уклонение от службы и от воинского учета. Сейчас действует парадоксальная ситуация. Если военного "схватит испуг" – и он откажется воевать, то его могут приговорить к минимум 5 годам тюрьмы.

Если военнообязанный откажется служить после прохождения ВВК, то получит максимум до 3 лет. Но часто суды дают испытательный срок на 1 – 2 года. Если же просто не стать на учет после повестки – то это штраф.

Птица или самолет с одним крылом не взлетит. Вот одно крыло сделали, ведь необходимо было ввести предельный срок службы. Но второе крыло – это должны быть принудительные меры в отношении тех, кто уклоняется. Не надо бояться терять рейтинги. Депутаты забывают, что на оккупированных территориях нет понятия рейтингов,

– подчеркнул Дикий.

Мобилизация в Украине: коротко