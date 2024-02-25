Есть шаг в сторону справедливости, – Дикий оценил законопроект о мобилизации
В новом законопроекте о мобилизации есть плюсы, касающиеся демобилизации военных. Однако параллельно там не проработан другой важный нюанс, который касается тех, кто не хочет воевать.
Об этом 24 Каналу рассказал ветеран войны с Россией Евгений Дикий, отметив, что законопроект о мобилизации имеет чрезвычайно важную норму о демобилизации военных. Защитники должны понимать, что они свое отвоюют и смогут вернуться домой. А их заменят другие люди.
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Несмотря на это, норма о 36 месяцах несколько несовершенна. Ведь она будет касаться как бойцов, которые на "нуле", так и военных, которые служат в дальнем тылу. По его мнению, было бы корректно, если бы ввели определенный коэффициент. Такие мысли якобы есть в Верховной Раде.
Вчера виделся с одним из депутатов из оборонного комитета. Там обсуждалась соответствующая правка о введении боевого коэффициента. Условно, что "на нуле" день считается за 2 или за 3. Если это действительно правда, то норма приобретает правильный вид. Это будет первый за все время шаг в сторону справедливости для тех, кто уже два года нас защищает,
– сказал Дикий.
Есть и недостаток в законопроекте
Как считает Дикий, стоило бы усилить ответственность за уклонение от службы и от воинского учета. Сейчас действует парадоксальная ситуация. Если военного "схватит испуг" – и он откажется воевать, то его могут приговорить к минимум 5 годам тюрьмы.
Если военнообязанный откажется служить после прохождения ВВК, то получит максимум до 3 лет. Но часто суды дают испытательный срок на 1 – 2 года. Если же просто не стать на учет после повестки – то это штраф.
Птица или самолет с одним крылом не взлетит. Вот одно крыло сделали, ведь необходимо было ввести предельный срок службы. Но второе крыло – это должны быть принудительные меры в отношении тех, кто уклоняется. Не надо бояться терять рейтинги. Депутаты забывают, что на оккупированных территориях нет понятия рейтингов,
– подчеркнул Дикий.
Мобилизация в Украине: коротко
- В Верховной Раде сейчас готовят ко второму чтению новый законопроект о мобилизации. Там может быть внесена норма, согласно которой граждане будут получать повестки через электронный кабинет. А военнообязанные будут вынуждены его зарегистрировать.
- Командир батальона беспилотных авиационных комплексов Юрий Федоренко прокомментировал новый законопроект о мобилизации. Он назвал плюсы и минусы законопроекта.
- Также в законопроекте предусмотрены наказания за игнорирование повестки. Какие могут быть последствия – читайте в материале 24 Канала.