Про це 24 Каналу розповів ветеран війни з Росією Євген Дикий, зауваживши, що законопроєкт про мобілізацію має надзвичайно важливу норму про демобілізацію військових. Захисники мають розуміти, що вони своє відвоюють і зможуть повернутися додому. А їх замінять інші люди.

До теми Від повістки – до "полігону": як відбувається процес мобілізації в Україні покроково

Попри це, норма про 36 місяців дещо недосконала. Адже вона буде стосуватися як бійців, які на "нулі", так і військових, які служать в далекому тилу. На його думку, було б коректно, якби ввели певний коефіцієнт. Такі думки нібито є у Верховній Раді.

Вчора бачився з одним із депутатів з оборонного комітету. Там обговорювалася відповідна правка про введення бойового коефіцієнта. Умовно, що "на нулі" день рахується за 2 або за 3. Якщо це дійсно правда, то норма набуває правильного вигляду. Це буде перший за весь час крок в бік справедливості для тих, хто вже два роки нас захищає,

– сказав Дикий.

Є і недолік у законопроєкті

Як вважає Дикий, варто було б посилити відповідальність за ухилення від служби та від військового обліку. Зараз тут діє парадоксальна ситуація. Якщо військового "схопить переляк" – і він відмовиться воювати, то його можуть засудити до щонайменше 5 років в'язниці.

Якщо військовозобов'язаний відмовиться служити після проходження ВЛК, то отримає максимум до 3 років. Але часто суди дають випробувальний термін на 1 – 2 роки. Якщо ж просто не стати на облік після повістки – то це штраф.

Птах або літак з одним крилом не злетить. От одне крило зробили, адже необхідно було ввести граничний термін служби. Але друге крило – це мають бути примусові заходи стосовно тих, хто ухиляється. Не треба боятися втрачати рейтинги. Депутати забувають, що на окупованих територіях немає поняття рейтингів,

– підкреслив Дикий.

Мобілізація в Україні: коротко