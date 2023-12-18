В Киеве будут ремонтировать еще один участок метро: какой и закроют ли его для пассажиров

Утром распространилась информация о том, что в Киевском метрополитене все же займутся ремонтом перегона между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко". Об этом сообщил заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пинчук в ответе на запрос издания "Телеграф".

Впоследствии в КГГА уточнили эту информацию. Однако локация ремонта не изменилась – речь все же о синей Оболонско-Теремковской линии метро, где уже закрыли шесть станций из-за подтопления. В выходные в сети появились фотоподтверждения того, что над "Демиевской" киоски уходят под землю и трескается асфальт.

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Что известно о предстоящем ремонте между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко"

В связи с физическим износом и необходимостью улучшения эксплуатационных характеристик требует проведения планового капитального ремонта участок тоннелей по первому главному пути "Почайна" и "Тараса Шевченко",

– сообщил Дмитрий Пинчук.

По его словам, в настоящее время метрополитен производит закупку проектных работ и постоянно наблюдает за этим участком. "Безопасность движения поездов и безопасная перевозка пассажиров обеспечены", заверил он.

На этот раз речь идет только о двух станциях синей ветки – "Почайна" (бывшая "Петровка") и "Тараса Шевченко".



Во время планового ремонта летом 2024 года "Почайну" и "Тараса Шевченко" не закроют, как заверили в КГГА / Фото КГГА

О ремонте на Почайне говорят не впервые

Раньше о его необходимости говорил директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

Мы планировали летом следующего года наладить наземное сообщение и перекрыть этот отрезок для ремонтных работ.

– сообщил он.

Но директор метро рассказал об этих планах только тогда, когда стало известно о подтоплении перегона между "Лыбедской" и "Демиевской".

Брагинский назвал отрезок от станции "Тараса Шевченко" до станции "Почайна" требующим особого внимания. Тоннель является экспериментальным, он изменяет габариты, то есть принимает эллипсоидную форму. Однако директор КП "Киевский метрополитен" заверил, что никакой опасности для пассажиров нет.

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Вечером городские власти уточнили: ремонт не означает закрытие.

Закрытие перегона между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" на время планового ремонта не планируется. Этот участок тоннелей Оболонско-Теремковской линии требует проведения планового ремонта, который будет выполнен летом следующего года. Призываем медиа не распространять ложную информацию,

– написали там.

Городские власти убеждают: специалисты метрополитена постоянно наблюдают за состоянием туннельных сооружений на всех участках линий подземки. В особенности речь идет о тех, которые построены в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях.

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Станцию метро "Петровка" в рамках декоммунизации переименовали в "Почайну" – в честь реки, которая сейчас почти исчезла, сформировав систему озер Опечень на Оболони. "Лыбедскую" также названо в честь реки – Лыбедь давно взято в бетонные коробы и коллекторы, но после дождя она все же подтапливает близлежащие районы.

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