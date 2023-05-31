Германия закрывает сразу 4 консульства России: в МИД назвали причину

До конца года в Германии останется только одно российское представительство. Остальные четыре закрывают как ответ на предыдущие решения Путина по поводу представительств ФРГ в России.

Недавно Москва объявила о новом верхнем рубеже немецких дипломатов в России, который составляет 350 человек. Поэтому прекратили работу генеральные консульства Германии в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске. В Германии пообещали принять ответные меры.

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Что известно о закрытии российских консульств

После ограничения количества германских дипломатов в России там осталось всего одно генконсульство Германии – в Санкт-Петербурге и посольство в Москве.

Но к дипломатам Кремль отнес не только работников консульств, но и сотрудников Института Гете и немецких школ в России, а также местный персонал. Это решение в федеральном министерстве иностранных дел назвали неоправданным и "эскалационным".

Как контрмера в Германии приняли решение о закрытии четырех из пяти генконсульств страны-оккупанта – теперь в Германии останется только посольство России и одно консульство в Бонне, Франкфурте, Гамбурге, Лейпциге или Мюнхене.

Мы были вынуждены решиться на этот шаг, даже если мы считаем его неоправданным. Кроме того, однако, российская сторона ввела верхний предел в 350 человек,

– отреагировала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Напомним, что в апреле между Германией и Россией уже разразился один дипломатический скандал: Анналена Бербок выслала из Германии нескольких российских шпионов. Россия прекратила работу такого же количества немецких дипломатов в Москве.

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