Закрытое небо: помощь Украине и повод для Третьей мировой войны

Украина просит НАТО закрыть небо над своей территорией. Но Альянс отказывается, и это еще больше разжигает агрессию Путина и его террористов.

Что такое "закрытое небо"? Как это поможет Украине? Чего боится НАТО? Ответы на эти и другие вопросы – в материале сайта 24 канала.

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Уже в первые часы вероломной войны России против Украины стало понятно, что оккупанты будут активно использовать свое грандиозное преимущество в самолетах и ракетах. Причем российские террористы атаковали с воздуха не только военные объекты (как угрожали в имперских планах о так называемой "демилитаризации"), но и безжалостно бомбили жилые кварталы и мирную инфраструктуру.

Поэтому Украина сразу остро поставила вопрос о закрытии неба. Потому что это сохранило бы жизни многих украинцев и помогло бы победить Россию.

"Закрытое небо" (или No-Fly Zone) – это… ...условное название общей системы противовоздушной обороны НАТО. Почему название условное? Потому что ПВО НАТО имеет несколько систем защиты от атак с воздуха (самолеты, вертолеты, ракеты), которые могут использоваться отдельно и во взаимодействии.



Самый большой и сложный элемент системы "Закрытое небо" – Active Layered Theater Ballistic Missile Defence, который защищает страны НАТО от баллистических ракет.



Закрытие неба даже в мирное время – распространенное явление. Так, охраняется воздушное пространство над чувствительными и стратегическими объектами (властные кварталы, опасные производства). А иногда мы даже не знаем, что в какой-то момент система работает. Так бывает, например, во время масштабных массовых мероприятий.

НАТО вполне по силами сбивать чужие воздушные цели. Альянс, например, может достаточно оперативно ввести патрулирование авиации или разместить ракетные комплексы "земля-небо".



Уничтоженный дом в Бородянке. Оккупантов надо остановить! / Фото Макса Левина

А может "Железный купол"?

В СМИ иногда пишут, что альтернативой натовской системе ПВО может стать ПВО израильская – известный "Железный купол" ("Кипат барзель"). Но этот вариант Украиной даже не рассматривается. "Купол" действительно надежно работает в небе над Землей Обетованной, но он создан, в первую очередь, для борьбы с неуправляемыми ракетами малой и средней дальности. Противостоять российским "Калибрам" и "Искандерам" система, аналогичная "Железному куполу", будет не очень эффективно.

"Сколько надо рук, ног, голов, чтобы они были оторваны?"

Президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно обращался к НАТО и лидерам западных стран о закрытии неба. И каждый раз – все эмоциональнее. Вот самые яркие цитаты:

Обращение 1 марта:

– Закрытое небо очень помогло бы. На самом деле в войну давно все уже втянуты, но точно не Украиной, а Россией…

Обращение 3 марта:

– Я обратился о закрытии неба к Байдену, Шольцу, Макрону... Я сказал: если вы не можете ввести закрытие неба сейчас, то дайте нам срок – когда... Какое количество людей должны подорваться? Сколько надо рук, ног, голов, чтобы они были оторваны? Чтобы достучаться до вас, чтобы вы это сделали? Если нет у вас сил и прочности закрыть небо, то дайте самолеты.

После атаки на Запорожскую АЭС 4 марта:

– Требуется немедленное усиление санкций против государства – ядерного террориста. Требуется немедленное закрытие неба над Украиной. Потому что только это может гарантировать, что Россия не будет бить хотя бы ракетами или авиабомбами по атомным объектам.

Твитер 4 марта:

– Ядерный терроризм требует решительных ответных действий. На заседании Совбеза ООН мы призвали закрыть небо над Украиной. Цель – уберечь опасные объекты. Мир должен не наблюдать, а помогать!

После саммита НАТО 4 марта:

– Сегодня руководство Альянса дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел, отказавшись сделать бесполетную зону. Вы могли закрыть небо, но...

Страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует новую агрессию России против НАТО. Это – самогипноз тех, кто внутренне слаб и неуверен... Несмотря на то, что Россия уничтожает все, что обеспечивает нормальную жизнь людей и хочет это продолжать, и зная, что новые удары и жертвы – неизбежны, НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной.

Обращение 5 марта:

– 74% американцев – за бесполетную зону. 74! Абсолютное большинство. Что еще нужно для принятия решения?

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"Люди мира просят..."

Призвали мировое сообщество и НАТО закрыть небо над Украиной и другие ведущие отечественные политики, региональные руководители и областные советы. Также украинская власть – после атаки оккупантов на Запорожскую АЭС – обратилась к МАГАТЭ (Международное агентство по ядерной энергетике), чтобы эта организация со своей стороны обратилась к НАТО относительно закрытия пространства хотя бы над украинскими АЭС.

Кроме того, 26 февраля украинцы создали на сервисе Open Petition международную петицию-обращение "Люди со всего мира просят НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной". Она уже собрала более 1 миллиона подписей (на момент написания этой статьи было около 1 130 000).

Мы, люди со всего мира, просим страны-члены НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной и ввести в Украину миротворческие войска НАТО, оказать военную помощь Киеву и поддержать украинский народ, как это было сделано, например, в Израиле,

– написано в пояснении к петиции.



Ахтырка. Когда-то здесь была воинская часть... / Дмитрий Живицкий

Как ответили мировые лидеры и НАТО?

На Западе понимают, что Украина очень нуждается в закрытии неба. Тем более, что по прогнозам многих политиков и военных аналитиков, ситуация с воздушными ударами может ухудшиться. Наступление сухопутных войск РФ остановилось, они несут большие потери, поэтому в дальнейшем оккупанты будут делать ставку на небо.

Несмотря на это, наши партнеры упорно отказываются закрывать небо. Главный аргумент – это может спровоцировать конфликт между НАТО и Россией, который может перерасти в Третью мировую войну.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг еще в начале войны несколько раз повторил, как мантру: "НАТО не имеет намерений заходить в Украину – ни на земле, ни в воздушном пространстве".

То же самое Столтенберг говорит и сейчас. Хотя понимает, какое страшное испытание ожидает украинцев:

Следующие дни, вероятно, будут хуже – с большим количеством смертей, большими страданиями и большими разрушениями, поскольку вооруженные силы России вводят более тяжелое вооружение и продолжают атаковать по всей стране.

Президент США Джо Байден заявил, что "не намерен посылать американские войска на войну в Украину". А пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила: "Это будет потенциально прямым конфликтом и войной с Россией".

Премьер Великобритании Борис Джонсон сказал, что понимает, насколько важно для Украины закрыть небо, но "привлечение Соединенного Королевства к сбитию российских самолетов было бы прямыми боевыми действиями против России".

Хилые заявления мировых лидеров, похоже, взбодрили Владимира Путина (об этом, собственно, говорил и Зеленский). Глава Кремля, вчера, 5 марта, решил дополнительно попугать коллективный Запад: "РФ будет рассматривать попытки закрыть небо над Украиной как участие в военных действиях".

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Что теперь делать Украине?

Первое – не паниковать. Второе – насыщать и совершенствовать противовоздушную оборону. Запад не хочет воевать с Россией, но продолжает предоставлять Украине оружие. ВСУ получили новые партии переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, которые уже хорошо проявили себя на этой войне.

Но было бы очень хорошо, если бы Запад предоставил Украине еще и тактические системы ПВО, например, Patriot и THAAD (или аналогичные). Это очень надежные и универсальные системы, которые способны существенно изменить ситуацию на "воздушном фронте".

Не исключено, что Украина будет работать именно в направлении получения такого оружия. И наши просьбы-требования по закрытию неба – это правильный элемент давления: если не закрываете небо, тогда поставляйте больше оружия!

Как только закроем небо, ситуация изменится кардинально, – Подоляк