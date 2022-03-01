Запугать, уничтожить и стереть историческую память: в России новая тактика войны
1 марта 2022 , 18:35Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Михаила Подоляка
Россияне уже шестой день атакуют Украину, но получают отпор от наших ВСУ. Поэтому захватчики решили прибегнуть к новой тактике.
Об этом написал в своем твиттере советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Соответствующее сообщение появилось на его странице в соцсети 1 марта в 18:10.
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"Бомбардировка крупных городов. Чтобы были массовые жертвы среди гражданских. Чтобы напугать и вызвать панику. Чтобы стереть историческую память с улиц украинских городов. Вот ключевые проявления новой тактики войны России", – написал Подоляк.
Россияне бомбят Украину
- Утром 1 марта враг снова прибег к ужасному удару по Харькову. Захватчики обстреляли здание Харьковской ОГА и жилые кварталы города.
- Россияне атаковали телебашню в Киеве, чтобы оставить украинцев без правдивой информации – к сожалению, есть 5 погибших и 5 раненых. Цифровое вещание некоторых каналов уже было восстановлено.
- Оккупанты безжалостно хотели уничтожить Бабий Яр, бросив туда бомбу. Это именно то место, где похоронены жертвы Второй мировой войны, сообщает 24 канал.
- Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что россияне собираются уничтожить Софию Киевскую. Ведь оккупанты цинично заявили, что планируют бомбить "объекты СБУ", расположенные неподалеку.
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