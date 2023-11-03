Белый дом отреагировал на статью Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал статью в британский журнал The Economist, где наметил важные моменты, касающиеся войны против агрессора. Этот материал украинского генерала поддержали и в Белом Доме

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что материал показывает изменения, которые произошли в войне между Украиной и Россией. Кроме того, он отметил продолжение поддержки нашего государства со стороны Соединенных Штатов.

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Что сказали в Белом доме о статье Залужного

Кирби отметил, что статья Валерия Залужного изданию The Economist является одним из важных аргументов, что Украине нужна поддержка со стороны союзников в противостоянии с Россией. В то же время координатор убедился благодаря материалу, что в ходе боевых действий изменяются потребности сторон, в том числе относительно систем вооружений, необходимых Украине.

Мы развиваемся и уже эволюционировали в контексте того, чем мы обеспечиваем Украину, равно как развивалась и сама война. И я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться,

– заметил он.

Кроме того, представитель Белого дома подчеркнул, что удовлетворять срочные потребности могли бы легче, если бы Конгресс принял запрос президента США Джо Байдена о дополнительном финансировании с поддержкой Украины.

В заключение Кирби сказал, что пакет помощи предусматривает не только новые возможности для Украины, но и пополнение средств для самих Соединенных Штатов.

Что известно о выделении помощи Украины