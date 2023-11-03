Белый дом отреагировал на статью Залужного
Источник:Укринформ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал статью в британский журнал The Economist, где наметил важные моменты, касающиеся войны против агрессора. Этот материал украинского генерала поддержали и в Белом Доме
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что материал показывает изменения, которые произошли в войне между Украиной и Россией. Кроме того, он отметил продолжение поддержки нашего государства со стороны Соединенных Штатов.
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Что сказали в Белом доме о статье Залужного
Кирби отметил, что статья Валерия Залужного изданию The Economist является одним из важных аргументов, что Украине нужна поддержка со стороны союзников в противостоянии с Россией. В то же время координатор убедился благодаря материалу, что в ходе боевых действий изменяются потребности сторон, в том числе относительно систем вооружений, необходимых Украине.
Мы развиваемся и уже эволюционировали в контексте того, чем мы обеспечиваем Украину, равно как развивалась и сама война. И я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться,
– заметил он.
Кроме того, представитель Белого дома подчеркнул, что удовлетворять срочные потребности могли бы легче, если бы Конгресс принял запрос президента США Джо Байдена о дополнительном финансировании с поддержкой Украины.
В заключение Кирби сказал, что пакет помощи предусматривает не только новые возможности для Украины, но и пополнение средств для самих Соединенных Штатов.
Что известно о выделении помощи Украины
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отметил, что внесет на рассмотрение в Конгресс свою инициативу по помощи Украине. В частности, этот пакет объединил с выделением денег в защиту границ Соединенных Штатов с Мексикой.
- В то же время президент США Джо Байден предложил комплексный пакет помощи стоимостью примерно 106 миллиардов долларов. Предложение направлено на расширение поддержки Украины, Израиля, Тайваня и многих других стран.
- Это предложение Байдена встретило сопротивление среди конгрессменов. В то же время сам Байден подчеркнул, что будет ветировать любую инициативу, где помощь Украине будет отвергнута от поддержки Израиля. Позицию американского лидера подтвердил и координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.