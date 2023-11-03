Так, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що матеріал показує зміни, які відбулися у війні між Україною та Росію. Крім того, він наголосив на продовженні підтримки нашої держави з боку Сполучених Штатів.
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Що сказали у Білому домі про статтю Залужного
Кірбі зазначив, що стаття Валерія Залужного виданню The Economist є одним із важливих аргументів того, що Україні потрібна підтримка з боку союзників у протистоянні з Росією. Водночас координатор переконався завдяки матеріалу, що в ході бойових дій змінюються потреби сторін, в тому числі щодо систем озброєнь, які треба Україні.
Ми розвиваємося й уже еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну, так само як розвивалася і сама війна. І я підозрюю, що цей процес триватиме,
– зауважив він.
Крім того, представник Білого дому наголосив, що задовольняти нагальні потреби могли б легше, якби Конгрес ухвалив запит президента США Джо Байдена про додаткове фінансування з підтримкою України.
Наостанок Кірбі сказав, що пакет допомоги передбачає не тільки нові можливості для України, але й поповнення засобів для самих Сполучених Штатів.
Що відомо про виділення допомоги України
- Спікер Палати представників США Майк Джонсон зазначив, що внесе на розгляд до Конгресу свою ініціативу щодо допомоги Україні. Зокрема, цей пакет він об'єднав із виділенням грошей на захист кордонів Сполучених Штатів з Мексикою.
- Водночас до цього президент США Джо Байден запропонував комплексний пакет допомоги вартістю приблизно 106 мільярдів доларів. Пропозиція спрямована на розширення підтримки України, Ізраїлю, Тайваню та багатьох інших країн.
- Ця пропозиція Байдена зустріла опір серед конгресменів. Водночас сам Байден наголосив, що ветуватиме будь-яку ініціативу, де допомога Україні буде відкинута від підтримки Ізраїлю. Позицію американського лідера підтвердив і координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.