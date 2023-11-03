Так, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що матеріал показує зміни, які відбулися у війні між Україною та Росію. Крім того, він наголосив на продовженні підтримки нашої держави з боку Сполучених Штатів.

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Що сказали у Білому домі про статтю Залужного

Кірбі зазначив, що стаття Валерія Залужного виданню The Economist є одним із важливих аргументів того, що Україні потрібна підтримка з боку союзників у протистоянні з Росією. Водночас координатор переконався завдяки матеріалу, що в ході бойових дій змінюються потреби сторін, в тому числі щодо систем озброєнь, які треба Україні.

Ми розвиваємося й уже еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну, так само як розвивалася і сама війна. І я підозрюю, що цей процес триватиме,

– зауважив він.

Крім того, представник Білого дому наголосив, що задовольняти нагальні потреби могли б легше, якби Конгрес ухвалив запит президента США Джо Байдена про додаткове фінансування з підтримкою України.

Наостанок Кірбі сказав, що пакет допомоги передбачає не тільки нові можливості для України, але й поповнення засобів для самих Сполучених Штатів.

Що відомо про виділення допомоги України