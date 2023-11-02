Залужный подстраховал государство: политолог проанализировал статью Главнокомандующего ВСУ

Валерий Залужный чрезвычайно своевременно опубликовал статью, подводящую итоги летней кампании Сил обороны. Год назад Главнокомандующий надеялся дойти до Азовского моря, однако теперь ситуация существенно изменилась, и теперь он предлагает новые способы ее решения.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог Николай Давидюк. Он отметил, что недавно опубликована статья Валерия Залужного чрезвычайно полезна для понимания реалий войны для наших западных партнеров.

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Что означает статья Главнокомандующего

Действующая публикация является третьим интервью Залужного для иностранных медиа за 2 года войны. Это лучше объясняет, что он не “хайпует” и не стремится к признанию или увеличению своего политического влияния.

"Это вряд ли было спланировано, но своей статьей Залужный подстраховал государство. Вместо того чтобы без конца обсуждать с Западом кадровую политику и коррупцию, Залужный обращает внимание на более насущные проблемы, связанные с войной", – отметил политолог.

Николай Давидюк о публикации Залужного для The Economist: смотрите видео

Статья Залужного показывает, что Украина сплочена перед вызовами длительной войны и настроена продолжать свое движение к победе. Это напоминает исторические слова Черчилля в начале Второй мировой войны о том, что "легкой прогулки не будет", и является хорошим контраргументом к статье Саймона Шустера в Times, утверждающей, что никто, кроме Зеленского, не верит в победу.

Каким лидером является Залужный

Главнокомандующий занят своей работой – войной, и все его усилия сосредоточены именно на этом результате. Своими выступлениями он не предлагает читателям надеть розовые очки, а честно говорит о реалиях, с которыми сталкивается ВСУ.

Залужный является редким примером лидера, не играющего в популизм и способного к самокритике. Нет никаких сомнений в его интеллектуальных способностях, ведь Залужный – очень глубокий стратег, который слов на ветер не бросает,

– убежден Давидюк.

Главнокомандующий придерживается подхода, что слова – это серебро, а молчание – золото. Поэтому каждый раз, когда он говорит, западные военные и политики прислушиваются к его мнению. Совсем не случайно, что в двух предыдущих интервью (июльском для WSJ и декабрьском The Economist) он сосредотачивался на вопросе поставок оружия.

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