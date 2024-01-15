Залужный подтвердил уничтожение самолета А-50
Источник:Главнокомандующий ВСУ
Украинские защитники сбили вражеский самолет А-50. Это уже подтвердил Главнокомандующий ВСУ.
Валерий Залужный поблагодарил Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье, передает 24 Канал.
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Уничтожены А-50 и Ил-22
Воины Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22,
– заявил главком.
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Воздушные силы уничтожили А-50: смотрите видео
Краткая справка. А-50 – это самолет дальнего радиолокационного слежения и управления (ДРЛО). Он создан для выявления и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения войск о воздушной и надводной ситуации.
Кроме того, А-50 может служить командным пунктом и использоваться для управления истребителями и ударной авиацией при их наведении на конкретные цели.
Что известно об уничтожении воздушных судов
- Вечером 14 января СМИ и телеграм-каналы писали, что над акваторией Азовского моря украинские военные нанесли удары по двум российским воздушным судам. В частности, А-50 и ИЛ-22. Отмечали, что первый сбили, а второй повредили и его экипаж якобы срочно попросил посадку в Анапе.
- Также СМИ со ссылкой на источники писали, что А-50 заступил на дежурство в районе Кирилловки около 21:10 – 21:15. Его удалось сбить практически сразу. Самолет ДРЛО исчез с радаров и больше не отвечал на запросы тактической авиации.
- Источники 24 Канала сообщили, что бортовой номер А-50 был RF-50601.
- Воздушный командный пункт ИЛ-22М11 с бортовым номером 75106 осуществлял дежурство в районе Стрелкового. Украинские защитники подбили его вдоль побережья Азовского моря. Кстати, тоже около 21:00.
- Утром 15 января командующий Воздушными Силами Николай Олещук заявил: "Это вам за Днепр! Горите в аду, изверги". Добавил, что пока без деталей.