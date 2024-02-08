Необходимо не допустить стагнации: у Зеленского объяснили причину отставки Залужного
Источник:Михаил Подоляк
Вечером 8 февраля стало известно об отставке Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил. Вместо него на должность назначили Александра Сырского.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что решение об обновлении руководства войска обусловлено рядом факторов. В частности, Украине необходимо пересмотреть тактику действий.
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Подоляк об обновлении руководства
Владимир Зеленский принял решение о системном обновлении руководящего состава ВСУ – в частности, изменения коснулись должности Главнокомандующего ВСУ. Михаил Подяк объяснил, что причиной этого является ряд факторов.
Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году, не допустить стагнации по линии фронта, которая негативно влияет на общественные настроения,
– отметил Подоляк.
Советник председателя ОП отметил, что необходимо найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, которые позволят удержать и развить инициативу. Кроме этого, по его словам, важно запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии.
Что известно об отставке Залужного
- Владимир Зеленский и Валерий Залужный 8 февраля провели разговор, касающийся потребности в обновлении руководства. Впоследствии стало известно об отставке Залужного и назначении на должность Главнокомандующего Александра Сырского.
- Президент подчеркнул, что у него на столе должен появиться реалистичный, детальный план действий ВСУ на 2024 год с учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив. Кроме этого, определенные изменения должны отразиться непосредственно на линии фронта.
- В день назначения Сырского к руководству Вооруженными Силами приступает новая управленческая команда – команда перезагрузки. По словам главы государства, отбор в новый состав руководства ВСУ происходит очень тщательно. Прежде всего, учитывают опыт, который сейчас послужит обновлению войска.