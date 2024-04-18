Государство потеряло 860 тысяч гривен: заместителя командира с Сумщины будут судить
Источник:ГБР
Заместитель командира одной из воинских частей на Сумщине допустил доплаты военнослужащим, которых привлекали к дисциплинарной ответственности. Им полгода платили надбавки и премии, хотя это уже было незаконно.
В Государственном бюро расследований заявили, что их работники завершили досудебное расследование в отношении заместителя командира одной из воинских частей. Обвинительный акт в отношении него направили в суд.
Смотрите также Пограничник требовал медицинские документы от воина, потерявшего на войне ноги: в ГПСУ ответили
Что известно о деле заместителя командира части
Из-за его (заместителя командира – 24 Канал) бездействия военнослужащие, которых привлекали к дисциплинарной ответственности, продолжали получать надбавки и премии,
– заявили в ГБР.
Ведомство объяснило, что офицер, согласно своим должностным обязанностям должен должен был:
- проводить сверки с военной службой правопорядка,
- подавать командиру списки военнослужащих, которые совершили административные правонарушения и должны были быть лишены денежных премий и дополнительных денежных вознаграждений.
Вместо этого он в течение 6 месяцев не замечал 13 нарушителей, которые продолжали незаконно получать доплаты. Из-за таких действий общая сумма ущерба нанесенного государству составила почти 860 тысяч гривен,
– выяснили следователи.
Они уточнили, что в рамках досудебного расследования уже возместили почти 300 тысяч гривен незаконно выплаченных средств.
Однако заместителя командира таки обвиняют в халатном отношении военным должностным лицом к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения.
Если вину военного по этой статье докажут, то ему грозит лишение свободы до 8 лет.
Суд оправдал топ-работника ГПСУ
- Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда оправдала и признала невиновным заместителя директора одного из департаментов Администрации Государственной пограничной службы Украины.
- Журналисты УП утверждают, что речь идет о Сергее Мула, который был руководителем скандальной пресс-офицерки Южного регионального управления Госпогранслужбы Иванны Плантовской, которая прославилась своей роскошной жизнью и которую уволили.
- По Сергею Муле, то Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что не соглашается с решением суда, ведь декларация чиновника отличается от реальных данных на более 1,5 миллиона гривен.
- Именно столько стоит дом, который он не задекларировал. Зато в декларацию вписал земельный участок с сооружениями и не указал данные о стоимости. Хотя тогда дом уже был полностью пригоден для проживания.