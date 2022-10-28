"Заместительница" Сальдо, коллаборантка Губарева погибла в результате ДТП, – СМИ
27 октября коллаборантка из Херсона Екатерина Губарева якобы попала в ДТП в оккупированном Крыму. Впоследствии сообщили о ее смерти.
Об этом сообщают телеграммы-каналы. Насколько это правдивая информация – сейчас проверяется.
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Екатерина Губарева погибла
Из нескольких источников стало известно о якобы смерти заместителя оккупационной администрации Херсонщины Екатерины Губаревой. Она убежала в Крым несколько недель назад, а 27 октября якобы погибла в результате ДТП.
Ожидаем официального подтверждения.
Что известно о ДТП с коллаборанткой
Накануне коллаборантка Екатерина Губарева якобы попала в ДТП в Крыму. Фото ее разбитой машины было опубликовано 27 октября.
Предварительно, за рулем машины был водитель. Сначала сообщалось, что его и Губареву якобы доставили в Симферопольскую больницу.
В сети опубликовали фото разбитой машины марки Land Cruiser с государственными номерами ВТ 5550 АВ. На ней ездила коллаборантка.
Разбитое авто Губаревой / Фото из телеграмм-каналов
Кого из предателей Украины уже ликвидировали
- С начала полномасштабной войны ВСУ и партизаны уже ликвидировали по меньшей мере 10 политиков-коллаборантов. Шестерым изменникам удалось выжить после покушений.
- В Херсоне было больше всего неудачных попыток покушений на коллаборантов, в частности на главного гауляйтера региона Владимира Сальдо.
- Во время покушений на коллаборантов использование огнестрельного оружия давало 100% результат. Впрочем, взрывные устройства, которые закладывают под автомобили, имеют меньшую эффективность.
- Также были ликвидированы представители запрещенной партии ОПЗЖ. Среди них Владимир Струк, Олег Бойко и Павел Слободчиков, баллотировавшийся от Блока Владимира Сальдо.
- Кроме того, наши защитники ликвидировали известного российского оккупанта Егора Горшкова. Он являлся руководителем миссии российского общественного движения "Суть времени" на оккупированных территориях Донецкой области.
- А недавно в Херсоне был ликвидирован полковник ФСБ России Алексей Катериничев. Он был одним из гауляйтеров оккупированного города.
- В сентябре коллаборантку из Херсона Татьяну Томилину взорвали в ее квартире. Также уничтожен охранник-кадыровец.
- В Херсоне также взорвали автомобиль одного из самых известных местных коллаборантов – Дмитрия Савлученко. В результате он погиб.
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