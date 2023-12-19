Замглавы Нацполиции Тышлек подал в отставку после скандального расследования

Замглавы Национальной полиции Дмитрий Тышлек подал в отставку. Он уже написал рапорт на увольнение.

К слову, в конце октября журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, в котором заявили, что супруга Тышлека имеет российское гражданство, а также разоблачили сомнительные связи с российским уголовным авторитетом.

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​​​Тишлек заявил, что реши подать заявление на увольнение по собственному желанию. Он также добавил, что ожидает результатов расследования относительно информации, которую обнародовали журналисты Bihus.Info в своем материале.

Я принял решение написать рапорт об увольнении с должности заместителя председателя Нацполиции по собственному желанию. Подал на подпись руководству. Также жду результатов расследования ГБР, которое, напомню, было начато именно по моему заявлению, и проверки НАПК,

– сообщил Тышлек.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что Тышлек действительно подал рапорт на увольнение, и его уже приняли. Он также добавил, что уже подписал приказ об увольнении Тышлека с должности.

Что известно о скандальном расследовании