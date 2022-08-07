Заминированная Запорожская АЭС и двойная игра Эрдогана: эксклюзивное интервью с Фейгиным

Пока российские оккупанты могли заминировать Запорожскую АЭС или территорию вокруг и весь мир оказался под угрозой, президент Турции Реджеп Эрдоган уже второй раз за месяц видится с кремлевским диктатором владимиром путиным.

Об этом на эксклюзивном стриме 24 канала с Андрианой Кучер говорил российский оппозиционный политик и правозащитник Марк Фейгин. Также он предположил, возможно ли вообще сотрудничество россии с Северной Кореей.

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Оккупанты могли заминировать Запорожскую АЭС

Я не исключаю, что россияне могли заминировать ЗАЭС. Они не всегда осознают, как работают определенные их действия. Например, Рыжий лес возле Чернобыльской АЭС. Там солдаты окопались, хотя вокруг полно радиации.

Марк Фейгин российский правозащитник Они хапанули это облучение, потому что "а кто об этом подумал?" А тот кто действительно подумал, то это было наоборот: "да-да, окапывайтесь, ребята, поглубже копайте". Если в Рыжем лесу окопались, они могут заминировать и станцию.

А почему нет? Почему нам в это не поверить? Потому что они ответственные люди и не могут позволить себе рисковать жизнью тысяч людей, которые могут пострадать в результате такого взрыва? Нет, им плевать.

Эрдоган играет с путиным

Эрдоган играет с Путиным, как кот с бантиком, в частности в части намеков, что он в вопросе Украины ему ничем не поможет.

5 августа Эрдоган и путин встретились в Сочи. Это была вторая встреча за последний месяц после переговоров в Иране.

Симптоматически здесь то, что сам Эрдоган заявлял, что москва проявляет интерес к байрактарам, а там его зять сидит. Ведь кремль действительно заинтересован в этом оружии, они же видят, насколько эффективны байрактары. В конце концов, все военные вопросы и интересы будут сниматься.

Риторически они будут подниматься, возможно, будут публичные обещания или разговоры, но потом все будет "съезжать", якобы они ничего не обещали. В военных вопросах Эрдоган границу не перейдет.

О "100 тысячах солдат из КНДР" на войну против Украины

Пропагандистские СМИ сообщают, что Северная Корея предложила прислать 100 тысяч своих солдат для поддержки вторжения россии в Украину.

Трудно представить северокорейцев, которые пойдут потоком на Восток или Херсон. Это больше пропагандистский трюк, какая-то игра самой Кореи. Не думаю, что дойдет до отправки добровольцев из Северной Кореи. Они как тараканы – разбежатся и будут жить в россии. Для них россия – это "лайт" по сравнению с тем, как они живут в Южной Корее.

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О "сотрудничестве" россии с Северной Кореей

Россия действительно может что-то передать КНДР. Это касается нуклеарных технологий, усовершенствованных ракет и ракетоносителей, поскольку у Кореи они еще худшего качества. Это устаревшие, но вполне рабочие технологии, которые есть в россии. Так что теоретически что-то передать могут, но здесь есть одна проблема.

Она заключается в том, что сотрудничество с Северной Кореей – бесполезно. У КНДР нет денег. Все это нужно делать за свой счет или через очередной шантаж, поэтому для россии это невыгодно.

Президент Мексики призвал к "миру во всем мире"

Предыстория: Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес предложил прекратить все военные конфликты и торговые войны минимум на пять лет и согласовать перемирие.

Почему именно сейчас он заявил об этом прекращении огня на 5 лет, Украина была бы не против такого соглашения еще 23 февраля и говорила об этом очень громко. Удивительно, что такие вещи обсуждаются через 5,5 месяцев горячей войны, неужели думали, что все закончится за 2-3 дня.

Оказалось, что в мире не все так просто – захотел кусок чужой территории и присоединил ее. Сейчас это выглядит как паразитирование на теме. Главный виновник этой войны – Москва, то влияйте на нее.

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