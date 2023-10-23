Замороженные активы России могли бы передать Украине: в чем возникла проблема

Мир давно ищет юридические основания для передачи замороженных российских активов Украине. Однако этот процесс достаточно сложен. Кроме того, Украина не единственная страна, которая пострадала от действий России.

Формально Украине таки могут передать замороженные средства россиян. Главной причиной является предпосылка их блокирования – санкции из-за военной агрессии России. Разобрался в этом вопросе в эфире 24 Канала Андрей Вигиринский – политолог, юрист-аналитик.

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В чем коварство процесса

По мнению Андрея Вигиринского, пока нет предпосылок говорить, что страны будут конфисковывать и передавать российские активы. Однако, если предположить, что до этого дойдет, стоит рассмотреть несколько аспектов.

Прежде всего, повод для применения санкций, связанных с заморозкой определенных активов, заключается в конкретных действиях. В этом случае – военная агрессия, совершенная в отношении другой страны. При этом следует понять, что Россия совершала множество противозаконных действий на территориях разных стран, а не только Украины.

Конфискация требует определенного вида судебного спора или административного решения. В описательной части судебного решения будут указываться, в связи с какими обстоятельствами наложены ограничения и если собственник совершил противоправное деяние, почему этот актив должен быть конфискован. Важно: конфискован в пользу кого – той страны, где происходит спор, или страны, конфискующей активы,

– объяснил Вигиринский.

То есть, важно, что определенные средства или активы не сразу передадут Украине. Они перейдут в определенную страну по решению суда. Продолжение следует исключительно политическое решение правительства о передаче соответствующей суммы пострадавшей стране.

"Это суверенное право конфисковывающей страны определять, куда направлять финансовый ресурс из своего бюджета. Собственно, это будет ее финансовый ресурс, а не финансовый ресурс России", – отметил юрист-аналитик.

Фактически когда замороженные российские активы попадают в бюджет определенной страны, этот финансовый ресурс становится средствами правительства этой страны. Далее решение о распоряжении этими финансами принимают только в правительстве и направить их могут во что бы то ни стало.

Андрей Вигиринский о передаче замороженных активов России для Украины: смотреть видео

Возвращаясь к возможностям других пострадавших стран получить замороженные российские активы, отстоять свое право на это будет сложно.

"Проблем в конкуренции (для Украины – 24 Канал) не будет, если выстраивать юридическую логику процесса, что пропускает финансовый ресурс через страну, которая осуществляет конфискацию. Они соответственно становятся средствами этой страны. А дальше, если у кого-то будут претензии, то они разобьются в понятие суверенитета, где каждая страна может распоряжаться собственным финансовым ресурсом по своему усмотрению", – подытожил Вигиринский.

Наконец, предпосылкой для замораживания активов стали санкции. А их ввести соответственно из-за российской агрессии в Украине.

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