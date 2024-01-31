Эту логику трудно объяснить: почему ЕС не хочет конфисковать российские активы

Страны Евросоюза поддержали план изъятия прибыли из замороженных российских активов в размере примерно 280 миллиардов евро. Это является первым шагом их использования в будущем для восстановления Украины.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса подтвердил 24 Каналу, что соответствующее решение Европейского Союза фактически есть. Однако оно бесконечно далеко от нашего желания прийти к конфискации замороженных российских активов.

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Может привести к неконтролируемым рискам

Он отметил, что конфискация вряд ли произойдет в ближайшем будущем. Сейчас реализуется сценарий по процентам с российских средств, которые лежат на счетах в банках или будут вкладываться в облигации Германии, Франции и других европейских стран. Проценты, которые будут накапливаться по этим деньгам, направятся Украине.

В то же время в ЕС опасаются конфисковывать активы России, ведь Европейский центральный банк (ЕЦБ) отмечает, что это может привести к неконтролируемым рискам.

Эту логику трудно объяснить, потому что ЕЦБ считает, что замораживание – это не такой риск как конфискация. Хотя для тех, чьи средства заморожены, это не принципиально: если они заморожены, то вы уже их фактически потеряли. Поэтому бояться значительного оттока средств из Европейского Союза в другие юрисдикции вряд ли стоит. Однако ЕС пока следует этим рекомендациям ЕЦБ,

– пояснил инвестиционный банкир.

Также существует еще один аргумент. Германия опасается, если появится такой прецедент, то Польша будет требовать от нее репарации за Вторую мировую войну. Поэтому Берлин не хочет создавать такой прецедент.

"В случае, если помощь от США мы не получим, то эти средства будут направлены на решение вопроса дефицита бюджета Украины", – отметил Сергей Фурса.

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