Інвестиційний банкір Сергій Фурса підтвердив 24 Каналу, що відповідне рішення Європейського Союзу фактично є. Однак воно нескінченно далеко від нашого бажання прийти до конфіскації заморожених російських активів.

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Може призвести до неконтрольованих ризиків

Він зазначив, що конфіскація навряд чи відбудеться у найближчому майбутньому. Наразі реалізується сценарій щодо відсотків з російських коштів, які лежать на рахунках в банках або будуть вкладатися облігації Німеччини, Франції та інших європейських країн. Відсотки, які будуть отримуватись по цих грошах, спрямовуватимуться Україні.

Водночас в ЄС побоюються конфісковувати активи Росії, адже Європейський центральний банк (ЄЦБ) наголошує на тому, що це може призвести до неконтрольованих ризиків.

Цю логіку важко пояснити, тому що ЄЦБ вважає, що замороження – це не такий ризик як конфіскація. Хоча для их, чиї кошти заморожені, це не принципово: якщо вони заморожені, то ви вже їх фактично втратили. Тому боятися значного відтоку коштів з Європейського Союзу в інші юрисдикції навряд чи варто. Однак ЄС наразі слідує цим рекомендаціям ЄЦБ,

– пояснив інвестиційний банкір.

Також існує ще один аргумент. Німеччина побоюється, якщо з'явиться такий прецедент, то Польща буде вимагати від неї репарації за Другу світову війну. Тому Берлін не хоче створювати такий прецедент.

"В разі, якщо допомогу від США ми не отримаємо, то ці кошти будуть спрямовані на розв'язання питання дефіциту бюджету України", – зазначив Сергій Фурса.

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