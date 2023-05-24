В Кремле сделали циничное заявление по поводу "заморозки СВО" и заговорили об использовании всех средств
В России цинично соврали, что якобы они "солидарны" с Западом по поводу войны в Украине. Рупор Кремля сманипулировал, что якобы они также не соглашаются на "заморозку" войны.
Дмитрий Песков сказал пропагандистам, что они, дескать, только и рассматривают "возможность завершения" войны, которую рупор Путина традиционно назвал "СВО". Следует отметить, что генсек НАТО в этом контексте говорил, что Альянс не должен допустить "замораживания" линии фронта, пишет 24 Канал.
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Что известно о циничном заявлении Пескова
Россия "солидарна". Россия рассматривает возможность только завершения "специальной военной операции" (войны в Украине – 24 Канал): обеспечение своих интересов, достижение целей, стоящих перед Россией, либо с помощью "специальной военной операции", либо другими доступными средствами,
– заявил Песков.
О каких "других доступных средствах" говорится рупор российского диктатора не сказал.
Важно Сейчас перелом в войне с точки зрения стратегических целей, – в ОП объяснили, какие они у Украины и России
Что этому предшествовало
- 18 мая американское издание Politico написало, что якобы власти США обсуждают варианты, при которых российско-украинская война с нынешней горячей стадии могла бы превратиться в еще один "замороженный конфликт".
- Американские журналисты, ссылаясь на анонимные источники в американской администрации, говорили, что противостояние может длиться много лет, а может быть, и десятилетий, как на Корейском полуострове.
- В этот же день советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что любые периодически звучащие в СМИ идеи "замороженных конфликтов" – это фикция, псевдоаналитический продукт и направление лоббистских усилий российской дипломатии.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов в этом контексте заявил, что Киев с большим уважением относится ко всем странам-партнерам, к их правительствам и руководителям, однако решения будут приниматься в Украине, нашим президентом и народом. Данилов добавил: "И если кто-то считает, что вместо нас могут принимать решение и нам диктовать те или иные условия, то это невозможно".