В Кремле сделали циничное заявление по поводу "заморозки СВО" и заговорили об использовании всех средств

В России цинично соврали, что якобы они "солидарны" с Западом по поводу войны в Украине. Рупор Кремля сманипулировал, что якобы они также не соглашаются на "заморозку" войны.

Дмитрий Песков сказал пропагандистам, что они, дескать, только и рассматривают "возможность завершения" войны, которую рупор Путина традиционно назвал "СВО". Следует отметить, что генсек НАТО в этом контексте говорил, что Альянс не должен допустить "замораживания" линии фронта, пишет 24 Канал.

Смотрите также Воевать отправят всех: Путин принял окончательное решение

Что известно о циничном заявлении Пескова

Россия "солидарна". Россия рассматривает возможность только завершения "специальной военной операции" (войны в Украине – 24 Канал): обеспечение своих интересов, достижение целей, стоящих перед Россией, либо с помощью "специальной военной операции", либо другими доступными средствами,

– заявил Песков.

О каких "других доступных средствах" говорится рупор российского диктатора не сказал.

Важно Сейчас перелом в войне с точки зрения стратегических целей, – в ОП объяснили, какие они у Украины и России

Что этому предшествовало