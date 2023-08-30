России пока дают выбор: какие 2 основных сценария освобождения украинских территорий видит Запад

На прошлой неделе Украина провела успешную десантную операцию в Крыму, а Кирилл Буданов отметил, что полуостров невозможно освободить иначе, чем военным путем. В то же время, западные страны также видят сценарий, при котором Россия согласится вывести свои войска из оккупированного полуострова.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко. По его мнению, сценарий, при котором Россия выведет из Украины свои войска, все еще остается реалистичным.

Смотрите также Ударами все не закончится, – Буданов спрогнозировал наземную операцию в Крыму

Военная помощь как давление на Россию

Важно помнить, что военная помощь наших партнеров не воспринимается Западом как инструмент для разгрома российской армии. Она также является элементом давления на путинский режим.

"С каждой системой вооружения, которую получает Украина, усиливается давление Запада на Россию. Это давление, конечно, не убедит Путина, но по крайней мере его окружение может понять, что эта война для их государства бесперспективна", – предположил Жовтенко.

Запад действует по такой логике: сначала передает Украине новый, более мощный вид вооружения, а затем выдерживает небольшую паузу, чтобы увидеть реакцию России. Если это никак не влияет на нее, наши партнеры переходят к следующим шагам поддержки.

Россия не способна выполнить в этой войне те стратегические задачи, о которых объявлял Путин накануне полномасштабного вторжения. Следовательно, война только затягивает Россию в пропасть, и чем дольше она будет продолжаться, тем больший вред терпит российская экономика и тем больше денег потеряют российские элиты.

Тарас Жовтенко о том, какой мероприятие видит победу Украины: смотрите видео

Что может заставить Россию признать свое поражение

Западные страны видят освобождение украинских территорий в политико-дипломатической плоскости.

"Они пытаются поставить путинский режим перед выбором: или полный разгром российской армии в Украине (и, соответственно, крушение текущего режима), или согласие на постепенный уход с оккупированных территорий Украины", – объяснил эксперт по международной безопасности.

По мнению Запада, в будущем может наступить момент, когда российское руководство сочтет целесообразным сесть за стол переговоров и договориться о контролируемом выводе оккупационных войск из Украины. Кроме того, это также поможет российским властям сохранить стабильность внутри самой России.