Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. На його думку, сценарій, за якого Росія виведе з України свої війська, все ще залишається реалістичним.

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Військова допомога як тиск на Росію

Важливо пам’ятати, що військова допомога наших партнерів не сприймається Заходом лише як інструмент для розгрому російської армії. Вона є також елементом тиску на путінський режим.

"З кожною системою озброєння, яку отримує Україна, посилюється тиск Заходу на Росію. Цей тиск, звичайно, не переконає Путіна, але принаймні його оточення може зрозуміти, що ця війна для їхньої держави є безперспективною", – припустив Жовтенко.

Захід діє за такою логікою: спочатку передає Україні новий, більш потужний вид озброєння, а потім витримує невелику паузу для того, щоб побачити реакцію Росії. Якщо це ніяк не впливає на неї, тоді наші партнери переходять до наступних кроків підтримки.

Росія не здатна виконати в цій війні ті стратегічні задачі, про які оголошував Путін на передодні повномасштабного вторгнення. Отже, війна лише затягує Росію до прірви, й що довше вона триватиме, то більшої шкоди зазнає російська економіка й тим більше грошей втратять російські еліти.

Тарас Жовтенко про те, якою захід бачить перемогу України: дивіться відео

Що може змусити Росію визнати свою поразку

Західні країни бачать звільнення українських територій в політико-дипломатичній площині.

"Вони намагаються поставити путінський режим перед вибором: або повний розгром російської армії в Україні (і, відповідно, крах поточного режиму), або згода на поступовий відхід з окупованих територій України", – пояснив експерт з міжнародної безпеки.

На думку Заходу, в майбутньому може настати момент, коли російське керівництво вважатиме за доцільне сісти за стіл перемовин і домовитись про контрольований вивід окупаційних військ з України. Крім того, це також допоможе російській владі зберегти стабільність всередині самої Росії.