Запорожье и Днепр атаковали ракетами: воздушные цели в небе сбила ПВО
Источник:Юрий Малашко
В Запорожье 30 декабря прогремел мощный взрыв, который слышали во многих районах города. Впоследствии стало известно, что город атаковали ракетой россияне.
По предварительным данным, это могла быть ракета типа "Искандер". Впоследствии стало известно, что ракету сбили и в Днепропетровской области.
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Запорожье и Днепр обстреляли ракетами
Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко заявил, что около 11:34 враг атаковал Запорожье одной ракетой. По предварительным данным, это была ракета типа "Искандер-М".
Силами ПВО ракета обезврежена. Остатки упали на открытой территории в окрестностях города Запорожья,
– написал Малашко.
Он также подчеркнул, что информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. На местах уже работают специальные службы.
Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что Воздушное командование "Восток" сбило ракету над Днепровским районом. Чиновник похвалил защитников неба за точную работу.
В Запорожье и Днепре слышали взрывы
- По всей Украине 29 декабря объявляли сигнал воздушной тревоги. Это было связано со взлетом российского самолета МиГ-31К, который может потенциально нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", с аэродрома Моздок на Северном Кавказе.
- Через несколько часов в Запорожье раздались взрывы, связанные с ракетной опасностью. Далее Воздушные силы сообщили о пролете ракеты Х-59 в направлении Днепра, через несколько минут там также раздались взрывы.
- Воздушная тревога из-за МиГ-31К продолжалась около 1,5 часа. Уже в 11:53 раздался отбой воздушной тревоги.
- Следует отметить, что российская армия не впервые обстреливает Днепр и Запорожье. Так, во время массированной комбинированной атаки по Украине оккупанты нанесли удар по этим двум городам, в результате чего пострадали и жертвы.
- В частности, после атаки по Запорожью погибли по меньшей мере 9 человек, и это количество продолжает увеличиваться, поскольку ведутся спасательно-розыскные работы. В Днепре оккупанты ударили по роддому. Там жертв среди рожениц или работников заведения нет, они все прошли в укрытие, когда сообщили о сигнале воздушной тревоги в Днепропетровской области.