Запорожье и Днепр атаковали ракетами: воздушные цели в небе сбила ПВО

В Запорожье 30 декабря прогремел мощный взрыв, который слышали во многих районах города. Впоследствии стало известно, что город атаковали ракетой россияне.

По предварительным данным, это могла быть ракета типа "Искандер". Впоследствии стало известно, что ракету сбили и в Днепропетровской области.

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Запорожье и Днепр обстреляли ракетами

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко заявил, что около 11:34 враг атаковал Запорожье одной ракетой. По предварительным данным, это была ракета типа "Искандер-М".

Силами ПВО ракета обезврежена. Остатки упали на открытой территории в окрестностях города Запорожья,

– написал Малашко.

Он также подчеркнул, что информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. На местах уже работают специальные службы.

Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что Воздушное командование "Восток" сбило ракету над Днепровским районом. Чиновник похвалил защитников неба за точную работу.

В Запорожье и Днепре слышали взрывы