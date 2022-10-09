Запорожье атаковали с авиации и ЗРК: детали ночного массированного обстрела

Российские оккупанты нанесли массированный удар по Запорожье, атаковав город по авиации и ЗРК. Враг обстрелял Запорожье с временно оккупированных территорий – из районов Мелитополя и Бердянска.

Как пояснили в воздушных силах ВСУ, враг также использовал зенитно-ракетный комплекс С-300. Ранее стало известно, что оккупанты выпустили 12 ракет по Запорожью.

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С чего именно оккупанты нанесли ракетный удар

Начиная с 00:30, 9 октября, Воздушные силы ВСУ обнаружили сразу:

6 бомбардировщиков Ту-22М3, работавших с аэродрома Рязань,

7 Су-35 – с аэродрома Мариновка, Ростовской области.

Удар по Запорожью враг нанес, выпустив:

4 крылатые ракеты Х-22 (из Ту-22М3),

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из Су-35).

Кроме того, противник нанес ракетный удар зенитными ракетами с ЗРК С-300. В общей сложности враг выпустил примерно 16 ракет по гражданской инфраструктуре города и жилых кварталах.

Наши Воздушные силы, предварительно, сбили российский самолет

В то же время за прошедшие и текущие сутки (по состоянию на 11:30) наши пилоты на южном направлении сбили:

российский самолет (вероятно Су-25, тип уточняется),

2 беспилотных летательных аппарата кафиров,

1 дрон-камикадзе Shahed-136,

одну управляемую авиационную ракету Х-59 (Запорожье).

Еще раз напоминаем о коварстве врага и подчеркиваем соблюдение правил безопасности при объявлении воздушной тревоги, особенно в прифронтовых регионах,

– подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.

Обстрел Запорожья: все, что известно

Оккупанты в ночь на 9 октября нанесли удар по Запорожью. В результате ракетного удара погибли 12 человек. Также известно о десятках пострадавших, среди них – дети. Большинство вражеских ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома.

Россияне продолжают терроризировать мирное население Запорожья. Одна из последних массированных атак произошла 6 октября. Тогда россияне выпустили семь ракет по городу в результате атак в городе загорелись пожары и разрушены жилые дома. В результате атаки погибли 19 человек.

Средства противовоздушной обороны, находящиеся на вооружении Вооруженных Сил Украины, способны сбивать далеко не все типы ракет, которыми враг бьет по мирным городам. Особенно это касается ракет Х-22, ракет комплексов "Искандер" и С-300.

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