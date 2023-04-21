Запорожье атакуют дронами: слышали взрывы, работает ПВО
Российские захватчики атакуют Запорожье дронами-камикадзе. В области объявлена воздушная тревога.
Глава Офиса Президенту Андрей Ермак написал, что работает ПВО. Он не уточнил, где именно, но тревогу объявили только в Запорожской и Днепропетровской областях, пишет 24 Канал.
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Что известно об атаке в Запорожской области
Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена ориентировочно в 20:22. Уже в 20:43 сирены звучали в Днепропетровской области.
В телеграм-канале monitor через несколько минут предупредили об угрозе дронов типа "Шахид" для Запорожской и Днепропетровской областей. Тогда же написали о движении в направлении Днепропетровской области.
Уже в 20:54 в вышеупомянутом телеграм-канале написали, что три дрона над Запорожьем и работает система противовоздушной обороны.
Суспильне ориентировочно в 20:58 сообщило о двух взрывах в Запорожье.
Уже в 21.08 monitor написал о работе ПВО в Днепропетровской области.
По состоянию на 21:17 21 апреля власти не комментировали данные по атакам "Шахидами". Однако во время воздушной тревоги людей призывают позаботиться о своей безопасности и находиться в укрытиях.
Россия атаковала дронами в ночь на 21 апреля
- В ночь на 21 апреля во время воздушной тревоги Россия запустила по нашему государству дроны-камикадзе.
- Утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг выпустил 12 "Шахидов". Они уничтожили 8 из них. Глава КГВА Сергей Попко заявил, что 8 дронов ВСУ обезвредили на подлете к Киеву.
- К сожалению, три дрона попали в объекты инфраструктуры в Полтавской и Винницкой областях. Там вспыхнули пожары. Спасатели показали место прилетов, впоследствии они ликвидировали возгорание.
- К счастью, люди не пострадали. Впоследствии сообщили, что в Винницкой области россияне атаковали город Немиров.