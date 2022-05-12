В Запорожье был слышен мощный взрыв, – СМИ

Утром, 12 мая, стало известно, что в Запорожье прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили сразу несколько источников.

О мощном взрыве в Запорожье сообщило "Суспільне", а также несколько местных телеграм-каналов. Отметим, что сейчас ни в городе, ни в области не звучит сигнал воздушной тревоги.

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Жителей города просят не паниковать, а также оставаться в безопасных местах. Кроме того, следует ожидать информацию, которая поступит от руководителей Запорожья.

Какова сейчас ситуация в Запорожской области: коротко

Вчера утром, 11 мая, силам ПВО возле Запорожья удалось обезвредить вражескую ракету. Она разорвалась над инфраструктурным объектом. Вследствие этого он подвергся немалым разрушениям. К счастью, обошлось без жертв.

В тот же день в Запорожской области рассказали и о достижениях наших военных. Так, подразделения Запорожской бригады ТрО смогли продвинуться вперед. Более того, они еще и закрепились на новых позициях, выбив врага. В то же время никаких деталей не сообщают, чтобы не предоставлять дополнительной информации оккупантам.

Тем временем российские военные из артиллерии расстреляли жилые кварталы поселка городского типа Камышеваха. Спикер Запорожской военной администрации полковник Иван Арефьев отметил, что оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру. О жертвах тогда не сообщалось.

Впоследствии глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о последствиях обстрела. Он рассказал, что оккупанты беспощадно бомбардировали Камышеваху. Известно, что по ней выпустили полтора десятка ракет, которые взорвались в жилых кварталах. В результате погиб один человек, еще несколько – получили ранения.

Позже местные власти приняли решение о продлении комендантского часа в Орехове. Он начнется 13 мая в 18:00 и продлится до 06:00 16 мая. Напомним, что во время комендантского часа категорически запрещено находиться за пределами дома без специальных пропусков. Исключение – переход к укрытию или выгул домашнего любимца неподалеку от дома.

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Помните, что враг чрезвычайно коварен. Сейчас в Украине нет ни одного города или городка, который можно было бы назвать безопасным. Поэтому как только прозвучит. Это может спасти вам жизнь.