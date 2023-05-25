Готовы бежать к Мелитополю и дальше: как россияне ждут ВСУ на Запорожском направлении

На Запорожском направлении немного изменился характер боевых действий. Сейчас стало меньше разных столкновений. Продолжаются удары с артиллерии, а оккупанты находятся в обороне.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. По его словам, боевые действия на Запорожье сейчас немного изменились.

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Однако интенсивность артиллерийских ударов со стороны ВСУ не снизилась. Ежедневно прилетает в военные объекты оккупантов возле Бердянска, Васильевки, Токмака, Мелитополя и т.д.

Каждый день бьем по их логистике. Оккупанты отвечают обстрелами прифронтовых общин. Вооруженные Силы Украины продолжают прощупывать оборону оккупантов и выбивать точки опоры на временно оккупированных территориях,

– рассказал Ашурбеков.

Несмотря на это, захватчики готовятся к контрнаступлению ВСУ. Они свозят множество военной техники и личного состава, чтобы обезопасить себя.

Что происходит на Запорожье – рассказал Ашурбеков: смотрите видео

Россияне боятся контрнаступления

Как отметил Ашурбеков, сначала российские оккупанты усиленно готовили оборонительные рубежи вблизи Токмака и соседних населенных пунктов. Но уже через некоторое время все передвинулось от линии "Васильевка – Токмак – Пологи" в Мелитополь.

Они понимают, что им тяжело будет удержать линию Васильевка – Токмак – Пологи. Поэтому готовят оборону несколько дальше. И оккупанты, и коллаборанты были готовы к жесту доброй воли. Они подсознательно готовы бежать в Мелитополь, а может, и дальше. Это можно увидеть с точки зрения построения их фортификационных сооружений,

– заметил Ашурбеков.

Какая ситуация на Запорожье: коротко