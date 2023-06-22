Россия готовит теракт на Запорожской АЭС: где находится атомная станция

Россия на фоне контрнаступления Украины уже взорвала Каховскую ГЭС, а теперь готовится к теракту на Запорожской АЭС. Кремль готов пойти на масштабные техногенные катастрофы, лишь бы заморозить войну в Украине.

В четверг, 22 июня, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и мировому сообществу с важным сообщением. Глава государства предупредил, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

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Зеленский предупредил о российском теракте на ЗАЭС

Ранее украинские власти неоднократно предупреждали о намерениях оккупантов относительно Каховской ГЭС, которую Россия в конце концов взорвала. Киев регулярно предупреждает и о террористических намерениях России на ЗАЭС, теракт на которой может иметь катастрофические последствия для мира.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу реки Днепр вблизи города Энергодар в Запорожской области. Возле ЗАЭС недавно было Каховское водохранилище, которое обмелело из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Где находится Запорожская АЭС на карте

Уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже так называемой "мертвой точки". В результате воду больше нельзя брать для ЗАЭС. Запорожская АЭС нуждается в постоянном охлаждении отработанного ядерного топлива. На данный момент меры по охлаждению достаточно.

Россия дополнительно заминировала ЗАЭС

Российские военные в марте 2022 года захватили Запорожскую АЭС и проводили неоднократные провокации на атомной станции. Хотя представители МАГАТЭ и находятся на ЗАЭС, организация продемонстрировала свое бездействие, ведь россияне продолжают создавать ядерную угрозу.

Еще летом 2022 года официальные лица в Киеве информировали, что Россия заминировала ЗАЭС. Кроме того, оккупанты размещали там военную технику.

20 июня 2023 года глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что ЗАЭС была дополнительно заминирована россиянами. По его словам, был заминирован охладитель. Буданов отметил, что если россияне выведут из строя охладитель, то велика вероятность, что будут значительные проблемы,

ЗАЭС – крупнейшая в Европе и третья в мире по совокупной мощности атомная электростанция. Она состоит из шести атомных энергоблоков по 1 миллиону кВт каждый.