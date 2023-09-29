Дальше должен быть более серьезный шаг: на что направлено заявление МАГАТЭ по Запорожской АЭС

МАГАТЭ одобрило резолюцию, где призвали немедленно передать контроль Украине над Запорожской АЭС. Далее могут принять несколько более жестких решений.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что заявление МАГАТЭ важное с информационной точки зрения. Дальше ситуация может развиваться еще интереснее.

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Как ситуация может развиться дальше

Как отметил Рейтерович, конечно, Россия демонстративно не будет выполнять это требование. Также они могут даже не комментировать это заявление. После таких действий страны-агрессорки может последовать более жесткая реакция от МАГАТЭ и мирового сообщества.

После такой реакции со стороны России МАГАТЭ должно инициировать определенные санкции в отношении российской атомной промышленности. Тогда это будет совсем другая история. На уровне ЕС введение санкций в отношении "Росатома" рассматривается достаточно активно. Поэтому решение МАГАТЭ придаст дополнительную уверенность государствам, которые еще сомневаются, во введении этих санкций,

– подчеркнул Рейтерович.

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Атомная сфера важна для России, ведь они зарабатывают на этом деньги. Санкции по этому направлению могут ударить по бюджету страны-агрессорки.

Если ввести определенные санкции, то это ударит долларом или евро по российской экономике, приведет к непрогнозируемым последствиям для "Росатома", что заставит россиян уже действовать по-другому в отношении провокаций или контроля над ЗАЭС,

– заметил Рейтерович.

Ситуация на ЗАЭС: коротко