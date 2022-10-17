На ЗАЭС из-за обстрела отключилась последняя линия связи с энергосетью

На Запорожской АЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью. Это произошло в результате нового обстрела российскими военными.

Российские террористы изменили тактику. Сейчас они пытаются шантажировать Украину и весь мир ракетными обстрелами дистанционных подстанций, через которые питается АЭС.

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НА ЗАЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью

Сегодня, 17 октября, российские террористы в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории. В результате в 3:59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская.

В переходном процессе из-за кратковременного понижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных нужд ЗАЭС и произошел запуск дизель-генераторов.

Кроме того, отключилась линия связи 750 кВ Южноукраинская АЭС – Днепровская, но без влияния на погрузку ПАЭС.

Еще раз обращаемся к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС, вывода с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращения Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира,

– отметили в "Энергоатоме".

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